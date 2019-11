Son é absolvido e não deve perder jogos pelo Tottenham

A FA, orgão controlador do futebol inglês, anunciou a absolvição de Son após entrada violenta em André Gomes

A FA acaba de anunciar a absolvição de Heung-min Son, julgado após aplicar carrinho violento no português André Gomes, no 1 a 1 entre o e o , partida acontecida neste domingo, dia 03, válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

O sul-coreano recebeu o cartão vermelho no lance que acabou fraturando o tornozelo de André Gomes. Son ficou visivelmente abalado com a jogada e pareceu ter se arrependido imediatamente, assumindo a culpa do incidente. Assim, o atacante tinha recebido três jogos de suspensão pela entrada.

No entanto, o Tottenham recorreu da suspensão e a FA acatou o pedido do clube, que alegou que Son não teve culpa na fratura de Gomes. O tribunal não só retirou a suspensão mas também o cartão vermelho do sul-coreano, e Son deve poder atuar contra o , no próximo duelo da equipe londrina no campeonato.