André Gomes é operado com sucesso em meio à comoção; veja as reações

Segundo comunicado do Everton, português terá "recuperação total"; após lesão, clubes, Cristiano Ronaldo e outros jogadores manifestaram solidariedade

O meio-campista português André Gomes, que sofreu uma lesão chocante no último domingo (03), foi operado nesta segunda-feira (04) e o procedimento foi considerado um sucesso. Em nota oficial divulgada pelo seu clube, o , a notícia de que se espera a “recuperação total” do jogador de 26 anos trouxe mais tranquilidade para todos os que estavam na torcida pelo atleta.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

André Gomes quebrou o tornozelo no duelo entre e , válido pela 11ª rodada da Premier League. O lance aconteceu na metade do segundo tempo: o meia-atacante Heung-Min Son derrubou o português, que na sequência ainda se chocou com o lateral Serge Aurier antes de, na queda, sofrer a lesão que chocou o mundo do futebol.

Son em choque e desejos de força de clubes e jogadores

Impossível não ficar emocionado com essa imagem, Son é um grande jogador e um grande humano, em nenhum momento gostaria de fazer essa maldade com André Gomes. pic.twitter.com/o4s77Aa1a3 — Futmais (@futtmais) November 3, 2019

Tão logo aconteceu a lesão, Son teve uma reação de choque. Com as mãos no rosto, sem saber o que fazer, o sul-coreano inclusive recebeu o apoio de jogadores do Everton, que não viram maldade no jogador adversário. Após o jogo, o capitão do Everton, Seamus Coleman, que inclusive sofreu uma lesão parecida à de seu companheiro no passado, visitou o vestiário do Tottenham para dar seu apoio a Son. O Everton investiga acusações de xingamentos racistas direcionados ao sul-coreano.

Os relatos que chegam da imprensa inglesa dizem que Son não conseguiu voltar a um estado de normalidade e o clube londrino vai acompanhar com atenção para dar apoio o apoio psicológico necessário a Heung-Min. Nas redes sociais, apesar de não ter concordado com o cartão vermelho mostrado ao sul-coreano, o Tottenham passou uma mensagem de apoio a André Gomes (um recado que foi bem aceito pelo clube azul de ).

, onde o português jogou, assim como e jogadores como Cristiano Ronaldo também manifestaram solidariedade com André Gomes.

Cristiano Ronaldo postou em seu instagram uma mensagem de apoio a André Gomes pic.twitter.com/STOwrtR1ti — Cristiano Ronaldo (@CR7Brasil) November 4, 2019

Sentimos la grave lesión de André Gomes.

¡Te deseamos una pronta recuperación! 💙♥️🙏 https://t.co/6FvDTnHO65 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2019

O SL Benfica deseja uma rápida e boa recuperação a @aftgomes. Muita força, campeão!#EPluribusUnum pic.twitter.com/3KCKACwMrc — SL Benfica (@SLBenfica) November 3, 2019

Confira, abaixo, a nota oficial do Everton sobre a operação

💙 | A positive update on @aftgomes. 🙏



On behalf of Andre, we'd like to thank everybody for their support. #EFC pic.twitter.com/RHuIkOAr8V — Everton (@Everton) November 4, 2019

“O Everton Football Club confirma que André Gomes passou por cirurgia para reparo de uma fratura que deslocou o seu tornozelo direito hoje mais cedo, e o procedimento decorreu extremamente bem.

Agora, André irá passar um tempo se recuperando no hospital antes de retornar para a USM Finch Farm (CT do clube) para começar a sua reabilitação sob a tutela do departamento médico do clube. É esperado que tenha recuperação total.

Em nome do André, o clube gostaria de agradecer a todos os torcedores do Everton, e membros da família do futebol, pelo número gigantesco de mensagens depoio que recebemos desde a partida de ontem”.