Dele Alli sobre lesão de André Gomes: "Son está devastado"

Meia saiu em defesa de seu companheiro de equipe: "A culpa não é dele"

Son, do , está "arrasado" após ter dado uma forte entrada que deixou Andre Gomes, do , com uma fratura na perna direita no empate por 1 a 1 , no Goodison Park, neste domingo (3).

De acordo com Dele Alli, o coreano estava inconsolável no vestiário dos Spurs após ter sido expulso em um lance que deixou os jogadores que estavam em campo visivelmente abalados.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar



(Foto: Getty Images)

"Eu não queria olhar muito para o que aconteceu (com Andre Gomes). Tudo o que posso fazer é desejar a eles melhores e que ele se recupere logo", disse Alli em entrevista à Sky Sports.

"O Son está arrasado, estava chorando, mas a culpa não é dele. Ele é uma das pessoas mais legais que você poderia conhecer e ele não é assim. Ele nem conseguia levantar a cabeça, estava chorando muito no vestiário", concluiu.