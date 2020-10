Só 'mística' de Cavani não resolve para o United: estreia sem gols e empate no Inglês

Uruguaio reencontrou Thiago Silva, agora no Chelsea, mas não conseguiu balançar as redes em seu primeiro jogo com a camisa dos Red Devils

Edinson Cavani finalmente fez sua estreia pelo . Se a promessa é que o uruguaio entregue gols para os Red Devils, ele terá que melhorar sua forma para a sequência da temporada. Atuando em casa, o United não saiu do 0 a 0 com o Chelsea em um confronto sem grandes emoções neste sábado, 24 de outubro.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 33 anos, Cavani não atuava desde 11 de março. Ainda sem condições de disputar os 90 minutos, Ole Gunnar Solskjaer optou por deixar o seu novo reforço no banco de reservas durante os primeiros 58 minutos do jogo.

Mais times

Assim que entrou, no lugar de Daniel James, o uruguaio logo foi para a área e participou de um lance de perigo. Bruno Fernandes cruzou e Cavani desviou. A bola tocou a rede pelo lado de fora. Depois disso, o atacante pouco pegou na bola, até tentou outra finalização, mas não acertou o alvo e não causou grande impacto.

Cavani tem uma árdua missão no United: brilhar com a camisa 7 dos Red Devils. Desde que Cristiano Ronaldo deixou o clube, todos os jogadores que atuaram com este número não tiveram sucesso: Michael Owen, Antonio , Ángel di María, Memphis Depay e, por último, Alexis Sánchez.

#MUFC debut ✅



There's a lot more to come from @ECavaniOfficial in a red shirt 💪🔴 pic.twitter.com/bsyZREcWCa — Manchester United (@ManUtd) October 24, 2020

Situação incômoda no Manchester United

O empate sem gols deixa o United na parte de baixo da tabela. São apenas sete pontos em cinco jogos (o time tem um jogo a menos) e a incômoda 15ª colocação, embora esteja a três pontos do quarto colocado, .

Mais artigos abaixo

Com mais um tropeço em casa, o United acumula cinco jogos de Premier League sem vencer no Old Trafford, somando a temporada passada e a atual. Só em 2020/21, são três partidas no "Teatro dos Sonhos", com duas derrotas (3 a 1 para o Crystal Palace e 6 a 1 para o Tottenham), além do empate deste sábado. É o pior começo de temporada do United em casa desde a temporada 1972-73.

Atuando novamente em seus domínios, o Manchester United volta a campo na próxima quarta-feira, 27, desta vez pela Liga dos Campeões. Os Red Devils recebem o RB Leipzig, semifinalistas da edição 2019/20, pela segunda rodada da fase de grupos da competição europeia.