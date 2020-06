Cavani descarta extensão por Champions League e deixa o PSG

Maior artilheiro da história do clube não participará da campanha do time francês no "Final Eight" da Liga dos Campeões, em Lisboa; Meunier também sai

Edinson Cavani não vestirá mais a camisa do . Maior artilheiro da história do clube francês não fará um acordo para disputar a sequência da Liga dos Campeões, em agosto. O contrato do uruguaio com o PSG termina no dia 30 de junho e então, ele fica livre para assinar com qualquer clube.

Fontes ligadas ao clube confirmaram a informação à Goal. Além do camisa 9, outro jogador não atua mais pelo PSG: Thomas Meunier. O belga também está no final de seu contrato e não fará um acordo. Por outro lado, Thiago Silva e Layvin Kurzawa viajam com o clube para a disputa da Liga dos Campeões em Lisboa.

O zagueiro brasileiro não seguirá no PSG para a próxima temporada, mas deve fazer um acordo com o clube para atuar no restante da temporada atual. Ele já está na França há alguns dias, assim como Neymar, que está pronto para fazer história.

O uruguaio havia perdido espaço no time titular do PSG desde a contratação de Mauro Icardi. Na atual temporada, foram 22 jogos e apenas sete gols pelo time parisiense. A última partida que Cavani disputou foi o duelo contra o Borussia Dortmund, que classificou o time francês para as quartas de final da Champions.

Cavani deixa o PSG após 301 jogos e 200 gols, o último deles na vitória do PSG por 4 a 3 contra o . Foram seis títulos da conquistados em sete temporadas na . Meunier, por sua vez, atuou em 128 partidas pelo time de Paris, conquistando a Ligue 1 três vezes.

Declarado campeão da Ligue 1 na atual temporada, o deve voltar em breve aos treinamentos para competir na Liga dos Campeões. O PSG é um dos quatro times que já estão classificados para as quartas de final da Champions, junto com , e , um dos time interessados em contar com Cavani.

A competição europeia será disputada em Lisboa, e todas as fases serão em jogos únicos. Ou seja, três jogos separam o PSG do grande sonho de conquistar o principal título europeu.

Cavani no ?

Especulado no São Paulo, Cavani não deve atuar na América do Sul tão cedo. Aos 33 anos, ele ainda quer seguir na Europa e Raí, dirigente do e ídolo do PSG, já afirmou que o clube do Morumbi não tem condição de bancar o atacante uruguaio.

Outros times do futebol brasileiro já cogitaram o uruguaio. Flamengo, Palmeiras e Interncional já estiveram entre os possíveis interessados. Fora do Brasil, o Boca Juniors também já teve se nome ligado a um possível interesse de ter o atacante, que quer disputar uma Libertadores.