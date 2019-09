Só Messi não é garantia: Barcelona repete roteiro na Liga dos Campeões

Ter Stegen garantiu a não-derrota para o Dortmund na estreia do time na fase de grupos, enquanto Suárez e Griezmann também não ajudaram

Lionel Messi fez a sua estreia oficial pelo nesta temporada 2019-20. O argentino, que se recuperou de uma lesão na sola do pé, entrou no gramado do Signal Iduna Park pouco depois de Marco Reus ter desperdiçado um pênalti para o . Na verdade, é mais certo dizer que Ter Stegen pegou a cobrança de seu compatriota alemão: o arqueiro se agigantou naquele lance e em outros. Mais uma vez o time de Valverde mostrou sua irregularidade, especialmente quando está fora de casa, e o recado segue o mesmo em relação a temporadas passadas: sozinho, Messi não é garantia de título.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A única explicação sobre como o Borussia Dortmund não deixou o seu campo com uma vitória, já que o duelo terminou sem gols, foi a atuação gigantesca de Ter Stegen pelo Barça – algo que já não é novidade. O alemão viu a sua defesa ser bombardeada e trabalhou como ainda não havia feito nos quatro jogos anteriores, todos válidos por . Pior para Marco Reus, que viu o companheiro de seleção lhe negar todas as suas investidas: a primeira delas, na etapa inicial, saindo bem, tapando o ângulo do camisa 11; a segunda, no pênalti, e a terceira, dentro da pequena área, fazendo duas intervenções em questão de segundos.

O tamanho da atuação de Ter Stegen

📸 Ter Stegen qui sauve le Barça encore une fois ! pic.twitter.com/70TRfP4sW6 — 🔔 (@Addict_BarcaFr) September 17, 2019

Considerando jogos de , somente uma vez Ter Stegen sofreu tantas finalizações, defendeu um pênalti e ainda deixou o campo sem ver suas redes serem balançadas. Foi em 2015, no jogo de volta de oitavas de final contra o , que terminou em vitória por 1 a 0 e classificação às quartas no caminho que levaria os catalães ao seu último título europeu. Mas o grau de dificuldade nas defesas realizadas nesta terça-feira (17), inclusive no pênalti, foram muito maiores, o que provavelmente faz desta noite a maior exibição europeia de Ter Stegen pelo Barcelona.

Ataque inoperante

Enquanto o time sofria na defesa, o mesmo acontecia no ataque. A equipe treinada por Ernesto Valverde não desferiu nenhum tipo de finalização no primeiro tempo, um recorde negativo que não era visto desde fevereiro de 2018 – já sob o comando do atual técnico, em duelo contra o . Griezmann seguiu a demonstrar irregularidade, estando apagado em grande parte do jogo, e Luis Suárez voltou a decepcionar.

Suárez adiciona mais um capítulo de sua seca

O uruguaio continuou sem marcar gols fora de casa em partidas da Champions League. A última vez que balançou as redes longe do Camp Nou, pelo certame europeu, foi no empate por 1 a 1 com a , na fase de grupos da temporada 2015-16. Ajuda a explicar por que o Barcelona não apenas vem enfrentando dificuldades para conquistar o título continental, mas ainda sofreu protagonizando derrotas históricas, como nas eliminações recentes. Se um de seus principais atacantes está há quatro anos sem conseguir fazer a função primordial fora de casa, a missão de avançar em um mata-mata fica mais difícil. Lembra o jogo, aqui citado, sobre o Manchester City? No duelo de ida, realizado na , Suárez fez os gols na vitória por 2 a 1 que ajudou os catalães a enfrentarem os Citizens com certa vantagem. Avançariam até conquistar a taça.

Apenas Messi não adianta

O empate, amargo pela péssima exibição, deixa os catalães em um estado de alerta que já deveria estar ligado. Messi entrou demonstrando clara falta de ritmo, o que é normal até para craques de seu quilate. O camisa 10 pode decidir uma partida aqui e outra ali, mas para ser novamente campeão da Champions sabe que não pode mais estar sozinho e já deu um recado importante, flertando pela primeira vez com a possibilidade de saída e também falando abertamente sobre a necessidade de ser campeão da Liga dos Campeões.