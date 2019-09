Cascudo, Ter Stegen é um pesadelo para batedores de pênaltis na Champions

Imagine você sendo um batedor de pênaltis, atuando na . Seu pior pesadelo certamente seria Marc-André ter Stegen. Com números incríveis na competição, o goleiro alemão do chegou a uma excelente marca depois do jogo contra o , nesta terça-feira (17), partida em que o pênalti defendido pelo jogador garantiu o empate em 0 a 0 no Signal Iduna Park.

Ter Stegen se tornou o goleiro com mais defesas de pênaltis na Liga dos Campeões desde que a estatística passou a ser computada, na temporada de 2003-04, empatado com o ucraniano Andrey Pyatov, como mostra o tweet da Opta:

4 - @mterstegen1 has saved four of the six penalties he has faced in #UCL. Since the beginning of detailed data collection in 2003-04, no other keeper has saved more (Pyiatov also 4). Wall. #BVBFCB pic.twitter.com/oT8mVVgP2H