Luis Suárez já acumula mais de mil dias sem gols fora de casa na Liga dos Campeões

O atacante do Barcelona não sabe o que é marcar gols fora do Camp Nou há quatro anos

O começa a sua campanha de nesta terça-feira (17), com um duelo difícil diante do , na . Com a possibilidade de voltar a contar com Lionel Messi, relacionado para o confronto e recuperado de uma lesão na sola do pé, as esperanças de um início bom no maior objetivo do clube aumentam. Mas para que os catalães voltem a levantar a taça europeia, será preciso ver Luis Suárez voltar a fazer o que não consegue desde 2015: marcar gols fora de casa.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

É isso mesmo: o camisa 9 do Barça, um dos melhores atacantes do mundo e que, no último fim de semana, superou o lendário Lazlo Kubala ao entrar no pódio dos maiores artilheiros do Barça em (Suárez fez dois gols sobre o , chegando a um total de 133 e ultrapassando os 131 do húngaro), não sabe o que é vibrar com um gol longe do Camp Nou, pela competição europeia, há 1461 dias.

A última vez que Suárez estufou as redes fora de casa na Champions foi em 2015, ainda na fase de grupos, sobre a , em empate por 1 a 1. Naquela temporada, o Barça defendia o título europeu conquistado pouco antes e, desde então, o uruguaio viu o seu número de bolas nas redes diminuir vertiginosamente: se havia marcado sete e oito tentos em suas duas primeiras temporadas com o Barcelona na Champions, nas últimas três edições somou apenas cinco – sendo apenas um em cada uma das últimas duas campanhas.

Suárez deverá estar em campo contra o Borussia Dortmund e terá mais uma oportunidade de acabar com esta maldição, que de certa forma também pode estar atrelada aos insucessos recentes dos catalães na prova europeia. Afinal de contas, seus gols fora de casa fizeram muita falta nas eliminações recentes para Roma e .