Sevilla x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Europa League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), em Budapeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da decisão! Sevilla e Roma se enfrentam na tarde desta quarta-feira (31), na Puskas Arena, em Budapeste, a partir das 16h (de Brasília), pela final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, da TV Cultura, na TV aberta, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro, e do SBT, também na TV aberta, com narração de Luiz Alano, além dos comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos.

Maior vencedor da Liga Europa, o Sevilla vai em busca do seu sétimo título da competição continental. O time espanhol passou pela Juventus na semifinal (1 a 1 e 2 a 1). A equipe tem ao menos dois desfalques certos: Marcão está lesionado, enquanto Acuña cumpre suspensão.

Do outro lado, a Roma vai em busca de uma conquista inédita. O time treinado por José Mourinho eliminou o Bayer Leverkusen na fase anterior (1 a 0 e 0 a 0). "Merecemos jogar esta final, já dizemos há muito tempo. Foi uma longa caminhada, diferente da do nosso adversário, que veio da Champions League. Queremos jogar, o momento está chegando, trabalhamos para tentar estar nas condições certas para lutar pelo título", disse o técnico José Mourinho.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o Sevilla venceu duas vezes, a Roma uma, além de um empate.

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou, Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles, Rakitic, Fernando, Torres, Gil, Ocampos e En-Nesyri.

Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Matic, Cristante, SPinazzola, Çelik, Pellegrini, Dybala e Abraham.

Desfalques

Sevilla

Marcão está lesionado, enquanto Acuña cumpre suspensão.

Roma

Karsdorp e Kumbulla estão no departamento médico.

Quando é?