Odds Euro 2024: Inglaterra e França são favoritas

Saiba as odds para campeão da Eurocopa 2024. Confira cotações para apostar na seleção que vai vencer a Euro.

A segunda maior competição de seleções do mundo será disputada na Alemanha em 2024, prometendo fortes emoções de Munique a Berlim

Inglaterra e França surgem como as seleções mais bem cotadas ao título, mas os donos da casa possuem planos diferentes e outras seleções apresentam bons casos para buscar o troféu

Duas seleções que protagonizaram uma das quartas de final da última Copa do Mundo aparecem como as favoritas ao título, Inglaterra e França. A anfitriã, além de Portugal e Espanha completam o top 5.

Geração de ouro quer se consolidar com taça

Por tudo o que já conseguiu alcançar em clubes, com estrelas brilhando tanto dentro da Inglaterra como Phil Foden e Bukayo Saka quanto fora do país como Harry Kane e Jude Bellingham, o sucesso coletivo faz a diferença para a Inglaterra.

Quatro anos atrás a Euro esteve muito próxima, liderando em casa diante da Itália, mas o empate e vice-campeonato nos pênaltis tirou o sonho inglês.

Desta vez a competição será disputada na Alemanha, território dominado por Harry Kane nesta temporada.

O centroavante do English Team pode até não conquistar a Bundesliga com o Bayern de Munique, mas seus números individuais falam por si só. Kane marcou 37 gols e tem 10 assistências nos seus 36 primeiros jogos pelo Gigante da Baviera nesta temporada.

França quer repetir bons desempenhos em mundiais na Euro

Didier Deschamps comandou a França até a decisão em três de suas últimas quatro aparições em Copas do Mundo e Euro.

Além do título na Rússia em 2018, a França é a atual vice-campeã do Mundo, tendo sido derrotada pela Argentina em 2022. Adicionalmente, também chegou à final da Euro que realizou na sua casa em 2016, derrotada por Portugal.

O pior desempenho francês em um desses dois torneios foi justamente na última Euro, quando foi surpreendida pela Suíça nas oitavas de final e ficou pelo caminho nos pênaltis após empate por 3-3.

Kylian Mbappé quer adicionar esta conquista a sua lista de troféus e lidera um talentoso grupo com peças como Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga neste objetivo.

Toni Kroos de volta e sinais positivos para a anfitriã

A Alemanha, assim como a França, ficou pelo caminho nas oitavas de final da última Euro ao perder por 2-0 para a Inglaterra em Wembley.

Esta competição será o primeiro grande torneio de Julian Nagelsmann no comando da seleção, tendo apenas cinco jogos no cargo, com mais dois amistosos marcados nas semanas antecedentes ao início da Euro.

Nagelsmann conseguiu promover o retorno de Toni Kroos a seleção, feito que já deu valor em março, com o meia acumulando boas atuações contra a França e Holanda.

Embora coletivamente o cenário da Seleção Alemã não tenha inspirado confiança nas últimas competições, há a presença de jovens estrelas com enorme capacidade técnica na atual geração, tais como Florian Wirtz do Leverkusen e Jamal Musiala do Bayern de Munique.

Diferentemente do que pode ser argumentado com outras nações, este declínio alemão nos últimos anos não é necessariamente um reflexo de uma geração abaixo da média.

Cristiano Ronaldo quebra recordes

Nenhum atleta além de CR7 chegou a participar de cinco Euros e o maior jogador da história do futebol português se encaminha para sua sexta, porém já em outro estágio de sua carreira.

Se Cristiano Ronaldo não é o mesmo de oito anos atrás, quando esta equipe levou o título na França, a geração portuguesa traz um dos times mais completos de sua história.

Nomes como Bruno Fernandes, João Palhinha, Bernardo Silva e Rafael Leão, indicam um pouco não só da qualidade, mas do nível de profundidade deste elenco.

Sob o comando de Roberto Martínez, Portugal venceu 11 jogos seguidos, sofrendo a sua primeira derrota por 2-0 em amistoso diante da Eslovênia.

Espanha liderada por um elenco rejuvenescido

A Seleção espanhola conta com uma mescla no ataque de peças experientes e jovens de muito potencial.

Na posição do comando de ataque, Álvaro Morata se encontra na temporada mais goleadora desde que sacramentou seu retorno a La Liga.

As opções de lado de campo envolvem Lamine Yamal do Barcelona, que teve grande atuação em amistoso contra o Brasil em março, e Nico Williams do Athletic Bilbao, outro ponta que vem muito bem em La Liga.

Na última Euro, a Espanha bateu na trave na disputa para chegar à final, perdendo nos pênaltis para a Itália em uma das semifinais.

