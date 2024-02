Odds Copa América: Argentina é favorita em sites de apostas

Confira as melhores e mais recentes odds para o vencedor da Copa América 2024.

Sediada na América do Norte, a Copa América terá início em jogos no dia 20 de junho. O evento será um pouco diferente das últimas edições, contando com participações de seleções como México e Estados Unidos.

Estas são as cotações para o título da Copa América em 2024.

Times Odds na Betano Argentina 2.75 Brasil 3.00 Uruguai 7.50 México 11.00 Colômbia 13.00

Momento de glória para La Albiceleste

Após bater na trave no Brasil em 2014, Lionel Messi conseguiu mais uma vez liderar a Argentina a uma final da Copa do Mundo. A seleção argentina levou a melhor diante da francesa, garantindo seu terceiro título mundial em 2022.

Individualmente, vários nomes só cresceram desde aquele Mundial, aparecendo como protagonistas então na elite do futebol de clubes.

Enzo Fernández se estabeleceu como um dos pilares desta nova era do Chelsea, mantendo boas atuações mesmo em meio a inconsistência de sua equipe. Alexis Mac Allister fez uma transição muito difícil, parecer muito fácil. O meia saiu do Brighton rumo ao Liverpool e faz grande primeira temporada em Anfield.

Ofensivamente, Julián Álvarez e Lautaro Martínez se provam grandes opções complementares ao trabalho ofensivo de Lionel Messi, Álvarez e Martínez combinam para 39 gols em 68 jogos na temporada.

Além de chegar como atual campeã do mundo, a Argentina também defende sua coroa nesta competição, tendo vencido sua edição mais recente, em 2021.

Brasil encara momento de transição

Pela primeira vez em um bom tempo o Brasil participará de um torneio de peso sem a presença de Neymar, o grande craque da geração desta última década.

Após uma verdadeira dança das cadeiras na posição de técnico depois da saída de Tite, a CBF confirmou Dorival Júnior como seu novo comandante.

Dorival assume após trabalhos com títulos no Flamengo e São Paulo, contando com muito pouco tempo de preparação para esta competição. O novo treinador terá apenas alguns amistosos antes de comandar o Brasil na Copa América.

Sem Neymar, a seleção brasileira olhará muito para suas estrelas do Real Madrid em busca de uma liderança técnica. Rodrygo e Vini. Jr combinam para 15 gols e oito assistências em La Liga nesta temporada.

Apesar de ser apenas a terceira na lista de títulos desta competição, a seleção brasileira tem o maior número de conquistas no século XXI, com três troféus.

Uruguai de novas caras

Por muito tempo a seleção uruguaia ficou marcada pelo sucesso de seus atacantes. Nomes como Diego Forlán, Luis Suárez e Edinson Cavani lideraram boas campanhas em mundiais, inclusive chegando a uma semifinal em 2010.

O cenário atual traz outros protagonistas. Darwin Núñez, por exemplo, que já apareceu bem, marcando em triunfo por 2-0 contra o Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No meio-campo se tem uma boa presença de atletas que figuram em grandes times do futebol mundial. Manuel Ugarte no PSG, Federico Valverde no Real Madrid e Rodrigo Bentancur no Tottenham, todos se destacam, embora o último tenha lidado com várias lesões recentemente.

Com 13 gols marcados, o Uruguai tem de longe o melhor ataque nas Eliminatórias para a Copa de 2026 após seis rodadas, caminhando bem no início de sua trajetória com Marcelo Bielsa.

México e Colômbia correm por fora

A seleção colombiana venceu a Copa América pela última vez em 2001, quando na ocasião passou justamente pelo México na decisão no Estádio El Campín.

O México vem de um título no ano passado, tendo conquistado a Copa Ouro após derrotar o Panamá na decisão por 1-0, contando com gol de Santiago Gímenez.

O centroavante do PSV é um dos grandes nomes do futebol mexicano na atualidade, vivendo uma excelente temporada no Feyenoord com 19 gols em 23 partidas da Eredivisie.

Do lado colombiano, o líder técnico da seleção é indiscutivelmente o atacante do Liverpool, Luis Díaz. Assim como Darwin Núñez, Díaz teve a grande atuação por sua seleção enfrentando o Brasil nas Eliminatórias.

A seleção brasileira visitou a Colômbia em novembro de 2023 e foi derrotada de virada por 2-1, sofrendo dois gols de Luis Díaz.

