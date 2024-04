Apostar no Brasil na Copa América 2024: Tutorial e Dicas

Muitos fãs de futebol já querem saber como apostar no Brasil na Copa América 2024, já que o torneio está cada vez mais próximo.

Assim, como o Brasil é um dos favoritos da Copa América 2024, é preciso saber quais são os melhores mercados, jogadores e muito mais antes de palpitar. No artigo abaixo, você verá uma seleção de informações úteis para apostar no Brasil na Copa América 2024.

Mercados de apostas para Brasil na Copa América

Os apostadores encontram diversos mercados de apostas para seus palpites na Copa América. É possível, em cada partida, fazer palpites em cenários como:

Resultado do jogo

Escanteio

Placar final

Cartões

Jogador a marcar a qualquer momento

E muito mais

Além disso, existem apostas de longo prazo, que incluem:

Vencedor da Copa América

Artilheiro

Finalistas

Primeiro lugar de cada grupo

As opções de palpites podem ser verificadas nas plataformas de sua preferência.

Veja as opções na Betano e KTO.

Odds para apostar no Brasil na Copa América 2024

As odds do Brasil na Copa América 2024 odds ainda podem mudar até o início da competição. Atualmente, o grupo é favorito do grupo D na maioria das casas de apostas. Isso já é esperado, já que é o time com um retrospecto superior entre todos os quatro.

No geral, a Seleção Brasileira também é considerada uma das duas favoritas para quem vai apostar no campeão. Assim, se você vai apostar no Brasil na Copa América 2024, verá que apenas a Argentina figura na frente, com números um pouco superiores do que as Brasil na Copa América 2024 odds.

Os jogadores também estão entre os favoritos em vários mercados. Entretanto, como dito acima, as Brasil na Copa América 2024 odds encontram-se um pouco atrás também dos jogadores argentinas.

Confira os detalhes na nossa página sobre Odds Copa América.

Tudo que você precisa saber sobre o Brasil

O Brasil disputa a Copa América há mais de 100 anos. Inclusive, foi o primeiro título oficial da seleção nacional, em 1919. Desde então, o time acumulou 9 títulos, com os 8 seguintes sendo em 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019.

É o terceiro maior vencedor do torneio, atrás apenas da Argentina e Uruguai, que venceram 15 títulos cada. Em termos de pontos obtidos durante a Copa América, também é o terceiro colocado, tendo jogado 184 partidas, com 103 vitórias, 37 empates e 44 derrotas.

Sobre as últimas participações do Brasil na competição, o Brasil foi finalista, mas tombou no final. Sofrendo um gol aos 22 minutos, não conseguiu reverter o placar dentro dos 90 minutos.

Antes disso, o time teve um excelente retrospecto. Na fase de grupos, passou invicto em primeiro lugar, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já no mata-mata, venceu o Chile por 1 a 0 nas quartas de final e o Peru pelo mesmo placar nas semifinais.

Já em 2019, venceu a competição, passando pela fase de grupos também invicto. Nas quartas de final, foi para os pênaltis com o Paraguai. Já nas semifinais, venceu a Argentina por 2 a 0 nos 90 minutos iniciais.

Finalmente, derrotou o Peru por 3 a 1, na grande final, conquistando o nono título em sua história no torneio. É útil ter essas informações em mente antes de apostar no Brasil na Copa América 2024.

Cronograma de partidas do Brasil

A primeira partida do Brasil, pelo Grupo D, será no dia 24 de junho. O jogo será contra Honduras ou Costa Rica, dependendo da classificação de um dos times.

Depois, no dia 28 de junho, enfrentará o Paraguai. Adversário histórico, não apresenta muitos riscos, já que está num momento de transição de gerações.

Finalmente, o último jogo da fase de grupos será no dia 2 de julho, contra a Colômbia. O mesmo comentário pode ser feito sobre essa seleção, embora a expectativa de muitos é que seja a segunda a se classificar, atrás do próprio Brasil.

Caso se classifique, jogará nos dias 4 ou 5 de julho, nas quartas de final. Depois, se passar, jogará no dia 9 de julho, nas semi. Caso chegue a final, jogará no dia 14. Se for desclassificado nas semi, disputara o terceiro lugar no dia 13 de julho.

Visão geral do grupo D para apostar no Brasil na Copa América 2024

Como dito acima, provavelmente o Brasil passará em primeiro lugar sem dificuldades. Dos três outros times que disputarão a classificação, Colômbia e Paraguai representam os maiores riscos. Todavia, o Paraguai venceu apenas 2 vezes, enquanto a Colômbia possui apenas 1 título.

Já Honduras ou Costa Risca, apesar de certos momentos surpreendentes, não possuem um elenco muito forte ou retrospectos consideráveis. Independentemente de quem passar, há poucas chances que passem para a fase seguinte.

Melhores jogadores do Brasil na Copa América 2024

Este será um grande desafio para a seleção em termos de jogadores. Sendo o primeiro torneio após a era Tite, o novo técnico, Dorival Júnior, precisará renovar o plantel.

Com vários veteranos tendo se aposentado ou perdido desempenho, é esperado que novos nomes sejam convocados. No ataque, há grande expectativa pela dupla do Real Madrid: Vini Jr. e Rodrygo. Além deles, há muitas opções, mas um nome é alvo de grandes debates: Neymar.

Principal atleta brasileiro da última década, passou por uma grave lesão recentemente e passou um bom tempo afastado dos campos. Além disso, o atleta possui um histórico conturbado com Dorival, herança de quando Neymar ainda jogava pelo Santos.

No restante, é possível afirmar que quase todas as vagas estão em debate. Tanto no futebol europeu, como no nacional, há fortes candidatos para a defesa, meio de campo e laterais. O próprio ataque, na verdade, ainda pode passar por fortes mudanças até a convocação final.

Por conta disso, vale a pena acompanhar as notícias caso queira apostar no Brasil na Copa América 2024. Muita coisa pode mudar conforme testes e observações são feitos. As odds são atualizadas em tempo real nas principais casas de apostas.

Copa América 2024 grupo D: prognóstico de posições do grupo

Quem vai acompanhar o Brasil na Copa América 2024 ao vivo deve estar interessado em prognósticos para o seu desempenho. Assim, a expectativa é que o time seja vitorioso em grande parte das partidas, com riscos pequenos contra a Colômbia e o Paraguai.

Ainda sobre o Brasil na Copa América 2024 ao vivo, também há dúvidas sobre Honduras e Costa Rica. Honduras não possui um time tão forte, enquanto Costa Rica vem se mostrando melhor. Todavia, nenhum dos dois é considerado um adversário de alto risco.