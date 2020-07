Setién e seu discurso 'paz e amor' para apagar incêndio no Barcelona

Técnico do clube catalão diz que Messi não apresenta indícios de que deixará o clube e elogia Griezmann, que estaria insatisfeito com a reserva

Quique Setién atravessa um momento delicado no . Mesmo não tendo perdido nenhuma das partidas disputadas após a volta do futebol na , o treinador viu seu time perder a liderança de LaLiga para o rival Real Madrid enquanto problemas começam a surgir no vestiário. Diferente de outros momentos, o treinador espanhol tem adotado uma postura mais pacífica para lidar com dois dos principais jogadores do elenco: Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Recentemente surgiram rumores de que Messi estaria cansado de "levar culpa" por tudo de ruim que acontece no Camp Nou, por isso ele teria paralisado as conversas a respeito da negociação de contrato. Embora, depois de apurações, tudo indicasse que o argentino não tem real intenção de sair do Barça , a mudança de clube ocorreria apenas se determinadas situações dentro da instituição não mudassem.

Sobre isso, Setién preferiu não polemizar e disse que não falaria sobre especulações a respeito do camisa 10 .

"Não vou especular sobre isso (saída de Messi) porque não o escutei dizer nada a esse respeito e não cabe a mim. Repito que o vejo bem no clube, o resto são especulações que não dou crédito a elas, para isso existem vocês (imprensa). Eu o vejo treinando bem e nada mais", falou Setién na coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Villareal.

Outro assunto que tem rendido bastante polêmica é a relação dele com Antoine Griezmann. O atleta francês é o segundo jogador mais caro da história do Barcelona e pouco tem sido utilizado por Setién, mesmo a despeito da prova dos números de que o Barça ainda é melhor com o camisa 17 .

Sobre Griezmann, Setién foi mais incisivo e não poupou elogios ao antigo jogador do .

"Antoine [Griezmann] está bem, é um grande profissional. Falei algumas coisas com ele, é um rapaz extraordinário, profissional e não vai ser afetado quando voltar a jogar porque é um rapaz muito positivo e estou segudo que ele consegue entender a situação, porque já pode ter acontecido em outros momentos de sua carreira e contaremos com ele 10o por cento quando ele tiver que voltar a jogar", falou Setién.

O técnico de 61 anos tem convivido com grande pressão no Camp Nou. Ele pegou um Barcelona já desacreditado e jogando um futebol duvidoso sob o comando de Ernesto Valverde. Com uma proposta de futebol de posse de bola, mais próximo à filosofia cruyffista do clube, Setién ainda não viu sua equipe engrenar e jogar o futebol que se espera.

Além disso, diversas reclamações a respeito da arbitragem têm tomado conta das discussões na Catalunha e Setién está, de fato, no meio de tudo isso tentando fazer seu time render. Por isso amenizou o tom que vinha tendo em entrevistas recentes.

Um exemplo claro disso está no caso de Arthur, que trocou o Barça pela Juventus . Setién não hesitou em dizer que Arthur não seria o primeiro jogador a não corresponder às expectativas criadas em cima do meia brasileiro. Em outro ponto da entrevista, Setién foi claro a respeito da dificuldade do ex- se adaptar ao novo estilo culé.

"Ele é um jogador de futebol capaz de manobrar e girar com a bola e retê-la porque ele (Valverde) lhe disse que não há problema em jogar assim e agora chegou outro treinador que lhe disse que deve tocar a bola em dois toques e é difícil para ele se adaptar", falou Setién no final de junho, antes da negociação final entre Juve e Barça.

Sem Arthur e com muitos questionamentos dos seus mais importantes - e caros - jogadores, Setién sabe que precisa fazer a equipe jogar urgentemente como se espera. Há rumores que apontam para uma possível saída do treinador já ao final dessa temporada. Nomes como Xavi Hernández e de Jorge Jesus, do Flamengo, são ventilados como possíveis sucessores .