Caso Arthur incomoda técnico do Barcelona: 'não acabou a temporada'

Quique Setién falou sobre a possível saída do brasileiro e também sobre a disputa de título com o Real Madrid

Na reta final de LaLiga, não é só a disputa de título com o que está incomodando Quique Setién. As negociações e a iminente saída de Arthur para a Juventus não está agradando nada o treinador do .

"Isso que está acontecendo é absolutamente anormal", disse Setién na coletiva antes de Celta e Barcelona, que entram em campo neste sábado, às 12h (de Brasília). "Qualquer jogador nesta situação deve se dar conta que a temporada não acabou e se você tiver que sair, tente deixar uma boa memória ganhando um título".

A negociação entre Barcelona e envolve também a ida de Miralem Pjanic para o Camp Nou, além de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) para os cofres catalães, como a Goal confirmou. Setién falou sobre as altas expectativas quanto ao futebol de Arthur quando ele foi contratado.

"Não é o primeiro nem o último a assinar com grandes expectativas e não as atende. Não sei se isso vai acontecer com Arthur. Nunca saberemos se a operação está fechada ou não", disse o treinador, que também afirmou que o Barça não o avisou se o brasileiro vai sair ou não.

Setién também relembrou a influência de Valverde na adaptação de Arthur ao estilo de jogo do time. "Ele é um jogador de futebol capaz de manobrar e girar com a bola e retê-la porque ele [Valverde] lhe disse que não há problema em jogar assim e agora chegou outro treinador que lhe disse que deve tocar a bola em dois toques e é difícil para ele se adaptar."

Quanto à disputa do título de LaLiga com o Real Madrid, Setién segue confiante que o time de Zidane tropeçará até o fim da competição. "Ainda estou convencido de que será difícil para nós ou o Real Madrid vencer todos os jogos. É um jogo que às vezes nos surpreende".