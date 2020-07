Messi vai deixar o Barcelona? Rádio espanhola relata relação desgastada

Rádio espanhola afirma que Messi teria pausado as negociações de renovação com a equipe blaugrana

O final da temporada espanhola não tem sido da forma como o gostaria. O time conta com nítidas dificuldades dentro de campo e isso resultou na perda da liderança de LaLiga para o rival Real Madrid. Diante de um momento delicado - soma-se a relação de Quique Setién com os jogadores que parece não ser das melhores - o argentino Lionel Messi parece dar indícios de que finalmente deixará o Barça.

De acordo com a rádio SER, da , o craque blaugrana pausou as negociações para uma renovação de contrato com o Barcelona. As conversas entre Messi e o clube são mediadas pelo pai e agente de Messi. Com isso, Messi pode deixar o Barça ao término de seu contrato, que vai até junho de 2021, ou seja, 'La Pulga' teria menos de um ano atuando como jogador da equipe catalã.

O motivo para essa decisão de suspender as negociações seria porque Messi estaria cansado de sempre levar a culpa pelos revezes do time. Ele teria aberto essa situação e sua insatisfação para os seus amigos mais próximos dentro do clube e ele teria dito que não quer mais responsabilidades além das que ele já tem dentro de campo.

A informação chega em um momento em que tudo apontava para o rumor de que Messi estaria perto da renovação com a instituição, além dos rumores de uma possível volta de Neymar ao Camp Nou.

Com 33 anos, Messi recentemente atingiu a marca de 700 gols em partidas oficiais.