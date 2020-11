Sem Coudet e com Abel, Inter vê realidade mudar e até Galhardo preocupa

Ás vésperas da eleição no Colorado, até mesmo o atacante começa a ser questionado

O Inter recebeu o no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão, esperando uma vitória. Afinal, o Colorado era o líder da competição e enfrentaria o frágil Coritiba, que brigava contra o rebaixamento. Além disso, o time estava classificado para as quartas de final da Copa do , pegaria um confronto em tese mais tranquilo e se preparava para enfrentar o nas oitavas da Libertadores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Foi, talvez, o último momento de tranquilidade para o torcedor. O time sofreu duas vezes o empate diante do -Branca, após perder Heitor expulso, e viu tudo desmoronar na manhã de segunda-feira, que culminou na saída de Eduardo Coudet. Ainda que o trabalho do argentino fosse contestado por alguns setores e influencers da torcida, com Abel, seu substituto, até as coisas que davam certo no esquema tático do atual técnico do não encaixam mais.

Mais times

No epicentro da troca fica Thiago Galhardo. Grande destaque do Inter nos primeiros nove meses do ano, sob o comando de Coudet, o atleta foi premiado por suas atuações com uma convocação inédito para a seleção brasileira, após Pedro ser cortado por lesão... ao passo que já não parece ser mais unanimidade no .

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Se nos dois primeiros jogos da era Abel, o treinador escalou o jogador mais recuado, priorizando Abel Hernández no comando de ataque, dessa vez Galhardo teve liberdade para jogar onde estava acostumado a atuar com o argentino. O atacante até foi decisivo diante do , após a "operação-relâmpago" realizada pelos gaúchos para que o atleta tivesse condições de jogar, dando a assistência para o gol salvador de Yuri Alberto, levando o confronto para a disputa de pênaltis, mas não escapou das críticas de pequena parcela da torcida após falha na decisão.

Com o papel de bater o primeiro penal e abrir a série do Inter, Galhardo exagerou nas firulas e acabou desperdiçando a oportunidade, mandando a bola ao lado esquerdo do gol de Matheus Cavichioli. O erro acabou sendo decisivo para a desclassificação do Colorado: caso tudo prosseguisse como ocorreu no Beira-Rio, a equipe gaúcha teria feito 5 a 4 nas penalidades e Uendel, que perdeu nas alternadas, nem precisaria cobrar.

Antes unanimidade, o atacante recebeu críticas de parcela da torcida justamente pela displicência na hora de bater o pênalti. Desde a saída do argentino, o artilheiro da temporada - junto de Caio Dantas, do - não marcou mais gols e vem sofrendo para alcançar o mesmo nível de atuação de outrora.

Mais artigos abaixo

Estou lendo diversos colorados falando que o Galhardo virou "estrelinha", que subiu pra cabeça, que é fraco.



Primeiro queimaram o treinador, que foi embora, e agora estão queimando o artilheiro do Inter no ano.



Por favor, não entrem nessa. — Lennon Haas (@haas_lennon) November 19, 2020

Enquanto alguns apontam o papel da diretoria do Inter nesta queda de desempenho - a troca de comando prejudicou a boa fase do Colorado -, já que com Abel, vários jogadores já aparentam estar deixando de render, outros já começam a criticar alguns nomes em específico. Fabiano Baldasso, influencer do Colorado, por exemplo, citou em sua live após a eliminação que Galhardo "está se achando o Van Basten", apontando que o atleta não estaria mais jogando sério.

Ás vésperas da eleição no , a gestão Medeiros, tão laureada por assumir durante a , vai deixar o Colorado sem conquistar títulos, nem mesmo do Gaúchão. Enquanto o clube está em pé de guerra, por dentro e fora, nomes como Thiago Galhardo parecem cair de produção. Será que com Coudet a queda seria a mesma? Só o tempo diria.