Internacional x Coritiba: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Internacional volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (8), o recebe o às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (apenas para Rio Grande do Sul e Curitiba), na TV aberta, além da TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Coritiba DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (apenas para Rio Grande do Sul e Curitiba), além dos canais TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se manter no topo da tabela, o Internacional só pensa na vitória neste domingo (8) contra o Coritiba.

No entanto, o técnico Eduardo Coudet não poderá contar com Rodrigo Moledo, com lesão no púbis, além de Thiago Galhardo, suspenso. Marcos Guilherme, com uma entorse no tornozelo direito, é tratado como dúvida.

Já o Coritiba luta para deixar a zona de rebaixamento e busca embalar a segunda vitória consecutiva.

Rodrigo Santana fará a sua estreia no comando da equipe, mas já chega com alguns problemas. O clube anunciou que terá cinco desfalques para o duelo contra o Colorado. Em nota divulgada, o afirmou que foram confirmados cinco casos de Covid-19, mas não revelou os nomes dos jogadores.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato (Marcos Guilherme), Edenilson e Patrick; Yuri Alberto (Leandro Fernández) e Abel Hernández.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Matheus Sales, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto (Matheus Bueno ou Yan Sasse); Robson, Neílton (Cerutti) e Ricardo Oliveira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 Internacional 2 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Copa do 11 de novembro de 2020 A determinar x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 Coritiba 1 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

Próximas partidas