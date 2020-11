Sem precisar de gigantes desde o Inter, Lisca faz história no América-MG

Com histórico de bons trabalhos em equipes de pequeno e médio porte, treinador é recompensado por lealdade ao clube

Passo a passo, Lisca constrói uma bonita trajetória em sua carreira. Treinador desde o início dos anos 90, quando cuidava de categorias de base, o gaúcho tem passagens por dezenas de clubes e até aqui se destaca no cenário nacional por bons trabalhos em equipes de pequeno e médio porte.

O último grande clube treinado por Lisca foi o , na temporada de 2016, quando chegou como uma reposição de emergência para o demitido Celso Roth. Com o time na zona de rebaixamento, o treinador precisava operar um verdadeiro milagre, que não aconteceu. Após apenas três partidas e com o Inter rebaixado, Lisca foi demitido.

Quatro anos se passaram, e agora no comando do em grande fase, o treinador reencontrou o Inter, desta vez como adversário nas quartas da Copa do . Embalado após eliminar o na fase anterior, o América conseguiu vencer o primeiro duelo, e depois de uma derrota dramática na segunda partida, eliminou o Inter nos pênaltis para fazer história e alcançar a semifinal do certame.

O momento vem como prêmio a um Lisca leal e comprometido, muito mais do que "Doido", que decidiu seguir no comando do América-MG mesmo sondado por clubes de maior expressão, como o e o . Mais do que os resultados heróicos na , o clube mineiro ocupa a zona de classificação para a Série A, com campanha sólida na segunda divisão do Brasileirão.

Lisca Doido, como é chamado carinhosamente pelos torcedores, já está na lista de personagens folclóricos do futebol brasileiro. Após eliminar o Corinthians, aproveitou as câmeras para provocar, com um “e agora?”. Já no duelo contra o Inter, pregou respeito ao clube, com o qual tem ligações - seu pai e seu avô vestiram a camisa do Inter.

"O América já está entre os quatro melhores times do Brasil. Deixo um abraço ao torcedor colorado. Dói no meu coração.", disse.

A sequência de Lisca e seus comandados é das mais duras. Pelas semis da Copa do Brasil, o América-MG enfrenta o . Na , os próximos confrontos são contra o Operário, já no sábado (21) e contra o Juventude, na terça que vem.