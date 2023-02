A seleção brasileira já teve técnico estrangeiro?

Italiano Carlo Ancelotti recebe aprovações e recusas por parte de ex-atletas e figuras públicas por ser cotado como opção a treinador do Brasil

Após a saída do técnico Tite dos comandos da seleção brasileira, treinador que esteve à frente da Canarinho nas disputas das Copas do Mundo de 2018 e 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por ir atrás de um novo nome para treinar a Amarelinha, incluindo estrangeiros.

A situação causou comoção de muitas figuras públicas, como ex-jogadores que passaram pela seleção brasileira. Rivaldo, destaque na conquista do pentacampeonato em 2002, foi um dos ex-atletas que não concordou com a ideia de trazer um técnico estrangeiro para a equipe brasileira.

Carlo Ancelotti, nome mais cotado entre os treinadores estrangeiros para o cargo de comandante da Amarelinha, porém, não seria o primeiro de outra nacionalidade a fazer parte da seleção neste cargo. Ao todo, durante a história, três "não brasileiros" foram técnicos do Brasil.

O primeiro deles foi Ramón Platero, que fez parte da equipe em 1925, na disputa do torneio Sul-Americano da época. O uruguaio, na verdade, acabou substituindo Joaquim Guimarães, que se tornou diretor técnico e deixou o cargo de treinador vago. O Brasil foi vice-campeão da competição, terminando com dois pontos a menos que a rival Argentina.

Após Platero, Jorge Gomes de Lima, o Joreca, foi o segundo estrangeiro a comandar a Canarinho. Vale destacar que o português foi treinador por apenas dois confrontos: nas vitórias por 6 a 1 e 4 a 0 sobre o Uruguai, em 1944, dividindo o cargo com o técnico Flávio Costa. O europeu conquistou ainda títulos com o São Paulo antes e depois de fazer parte da seleção brasileira, vencendo os Campeonatos Paulista de 1943, 1945 e 1946.

O último treinador estrangeiro, até então, comandou o Brasil em apenas uma partida: Filpo Nuñez, técnico da seleção em 1965. O argentino, que chegou a se naturalizar brasileiro posteriormente, treinou a Amarelinha no jogo de abertura do Estádio Mineirão, contra o Uruguai. A equipe, composta inteiramente pelo glorioso time do Palmeiras da época, venceu os rivais continentais por 3 a 0.