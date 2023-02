Carlo Ancelotti nega acerto com a CBF e garante que só saí do Real Madrid se for demitido

Treinador levantou mais uma taça sob o comando do Real Madrid, mas tem desafios pela frente

Um dos nomes preferidos para assumir a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre os rumores de que estaria acertado com a CBF para tomar posse do cargo a partir de junho deste ano.

Sem se esquivar das perguntas, Ancelotti foi direto e garantiu que só saí do Real Madrid se for demitido.

“Disso não tem nada (acerto com a CBF), estou muito feliz aqui. Eu já disse muita vezes, até que não me demitam, que é uma palavra ruim “demitir”, até que não me demitam eu ficarei aqui”.

Aos 63 anos de idade, Carlo Ancelotti é visto como um grande nome para comandar a Canarinho no sonho do hexa. O treinador é um dos pontos tratados como “unanimidade” pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Segundo sabe a GOAL, no entanto, ainda não houve qualquer avanço da CBF em relação a Carlo Ancelotti. Em entrevista recente, Ednaldo deixou claro que, antes de procurar qualquer técnico que esteja empregado, a CBF vai conversar com o respectivo clube.

Campeão do mundo com o Real Madrid após vencer o Al Hilal por 5 a 3, Ancelotti não vive o melhor momento no clube merengue que está há oito pontos do líder Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Além disso, o clube merengue encara o Liverpool nas oitavas de final da Champions League.

Com contrato até dezembro de 2024, caso não faça uma boa campanha na Champions e não diminua a diferença do Barcelona na La Liga, o treinador corre riscos de ser “demitido”. Resta saber se a CBF está disposta a esperar por essa possibilidade.