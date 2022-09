Tite na seleção brasileira: jogos, gols, título e mais números do técnico

Técnico assumiu o comando do Brasil em 2016 e seu retrospecto é expressivo, mas as cobranças ainda são pela conquista da Copa do Mundo

Quando Tite assumiu o comando da seleção brasileira, em 2016, todos esperavam por um 'salvador da pátria' e o seu nome era praticamente unânime entre os torcedores. No entanto, após seis anos à frente da seleção, o técnico já não conta com o mesmo apoio que tinha anteriormente, apesar de seus números ainda serem ótimos.



Com 76 jogos disputados desde quando aceitou comandar a seleção, Tite possui apenas duas derrotas em partidas oficiais, mas ambas muito marcantes.



A primeira foi diante da Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o que gerou a maior parte das críticas que recebeu no cargo, apesar da conquista da Copa América um ano depois.



O outro revés foi na final da Copa América 2020 (disputada em 2021). O Brasil perdeu por 1 a 0 para a arquirrival Argentina, no Maracanã, e viu os hermanos fazerem a festa em território brasileiro.



Em 2020, Tite teve apenas quatros jogos com a seleção e o aproveitamento foi de 100%: vitórias expressivas contra Bolívia e Peru, uma vitória magra e nada inspirada sobre a Venezuela e um triunfo por 2 a 0 no clássico contra o Uruguai. Todos os jogos foram válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.



O ano de 2021 ficou marcado pela derrota na final da Copa América para a Argentina, por um lado, e pela classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022 por outro. E 2022 começou com empate por 1 a 1 contra o Equador, uma goleada por 4 a 0 sobre Paraguai, Chile e Bolívia.



Garantida na Copa do Mundo, a seleção brasileira abriu sua série de amistosos batendo a Coreia do Sul, por 5 a 1, o Japão, por 1 a 0, e Gana, por 3 a 0. No último compromisso antes do Mundial do Qatar, o Brasil atropelou a Tunísia por 5 a 1.



Confira os números do treinador à frente da seleção brasileira!

RETROSPECTO DE TITE

Desde que assumiu a seleção, Tite esteve à beira do campo em 76 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mundial de 2018 e Copa América.

O número de triunfos é expressivo. São 58 com o treinador no comando, além de treze empates e apenas cinco derrotas.

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 76 57 14 5 80%

JOGOS DETALHADOS

VITÓRIAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO 27/09/2022 BRASIL 5 X 1 TUNÍSIA AMISTOSO 23/09/2022 BRASIL 3 x 0 GANA AMISTOSO 06/06/2022 JAPÃO 0 x 1 BRASIL AMISTOSO 02/06/2022 COREIA DO SUL 1 x 5 BRASIL AMISTOSO 29/03/2022 BOLÍVIA 0X4 BRASIL ELIMINATÓRIAS 24/03/2022 BRASIL 4 x 0 CHILE ELIMINATÓRIAS 01/02/2022 BRASIL 4 X 0 PARAGUAI ELIMINATÓRIAS 11/11/2021 BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS 14/10/2021 BRASIL 4 X 1 URUGUAI ELIMINATÓRIAS 07/10/2021 VENEZUELA 1 X 3 BRASIL ELIMINATÓRIAS 09/09/2021 BRASIL 2 X 0 PERU ELIMINATÓRIAS 02/09/2021 CHILE O X 1 BRASIL ELIMINATÓRIAS 05/07/2021 BRASIL 1 X 0 PERU COPA AMÉRICA 02/07/2021 BRASIL 1 X 0 CHILE COPA AMÉRICA 23/06/2021 BRASIL 2 x 1 COLÔMBIA COPA AMÉRICA 2021 17/06/2021 BRASIL 4 X 0 PERU COPA AMÉRICA 2021 13/06/2021 BRASIL 3 X 0 VENEZUELA COPA AMÉRICA 2021 08/06/2021 PARAGUAI 0 X 2 BRASIL ELIMINATÓRIAS 04/06/2021 BRASIL 2 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS 17/11/2020 BRASIL 2 X 0 URUGUAI ELIMINATÓRIAS 13/11/2020 BRASIL 1 X 0 VENEZUELA ELIMINATÓRIAS 13/10/2020 BRASIL 4 X 2 PERU ELIMINATÓRIAS 09/10/2020 BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS 19/11/2019 BRASIL 3 X 0 COREIA DO SUL AMISTOSO 07/07/2019 BRASIL 3 X 1 PERU COPA AMÉRICA 2019 02/07/2019 BRASIL 2 X 0 ARGENTINA COPA AMÉRICA 2019 21/06/2019 PERU 0 X 5 BRASIL COPA AMÉRICA 2019 14/06/2019 BRASIL 3 X 0 BOLÍVIA COPA AMÉRICA 2019 09/06/2019 BRASIL 7 X 0 HONDURAS AMISTOSO 05/06/2019 BRASIL 2 X 0 QATAR AMISTOSO 26/03/2019 BRASIL 3 X 1 REPÚBLICA TCHECA AMISTOSO 20/11/2018 BRASIL 1 X 0 CAMARÕES AMISTOSO 16/11/2018 BRASIL 1 X 0 URUGUAI AMISTOSO 16/10/2018 BRASIL 1 X 0 ARGENTINA AMISTOSO 12/10/2018 BRASIL 2 X 0 ARÁBIA SAUDITA AMISTOSO 11/09/2018 BRASIL 5 X 0 EL SALVADOR AMISTOSO 07/09/2018 BRASIL 2 X 0 EUA AMISTOSO 02/07/2018 BRASIL 2 X 0 MÉXICO COPA DO MUNDO 2018 27/06/2018 SÉRVIA 0 X 2 BRASIL COPA DO MUNDO 2018 22/06/2018 BRASIL 2 X 0 COSTA RICA COPA DO MUNDO 2018 10/06/2018 BRASIL 3 X 0 ÁUSTRIA AMISTOSO 03/06/2018 BRASIL 2 X 0 CROÁCIA AMISTOSO 27/03/2018 BRASIL 1 X 0 ALEMANHA AMISTOSO 23/03/2018 BRASIL 3 X 0 RÚSSIA AMISTOSO 10/11/2017 BRASIL 3 X 1 JAPÃO AMISTOSO 10/10/2017 BRASIL 3 X 0 CHILE ELIMINATÓRIAS 31/08/2017 BRASIL 2 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS 13/06/2017 BRASIL 4 X 0 AUSTRÁLIA AMISTOSO 28/03/2017 BRASIL 3 X 0 PARAGUAI ELIMINATÓRIAS 23/03/2017 BRASIL 4 X 1 URUGUAI ELIMINATÓRIAS 25/01/2017 BRASIL 1 X 0 COLÔMBIA JOGO DA AMIZADE 16/11/2016 BRASIL 2 X 0 PERU ELIMINATÓRIAS 10/11/2016 BRASIL 3 X 0 ARGENTINA ELIMINATÓRIAS 11/10/2016 BRASIL 2 X 0 VENEZUELA ELIMINATÓRIAS 06/10/2016 BRASIL 5 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS 06/09/2016 BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS 01/09/2016 BRASIL 3 X 0 EQUADOR ELIMINATÓRIAS

EMPATES

DIA JOGO COMPETIÇÃO 27/01/2022 EQUADOR 1 X 1 BRASIL ELIMINATÓRIAS 16/11/2021 ARGENTINA 0 X 0 BRASIL ELIMINATÓRIAS 10/10/2021 COLÔMBIA 0 X 0 BRASIL ELIMINATÓRIAS 27/06/2021 BRASIL 1 X 1 EQUADOR COPA AMÉRICA 13/10/2019 BRASIL 1 X 1 NIGÉRIA AMISTOSO 10/10/2019 BRASIL 1 X 1 SENEGAL AMISTOSO 07/09/2019 BRASIL 2 X 2 COLÔMBIA AMISTOSO 27/06/2019 BRASIL 0 (4) X (3) 0 PARAGUAI COPA AMÉRICA 18/06/2019 BRASIL 0 X 0 VENEZUELA COPA AMÉRICA 23/03/2019 BRASIL 1 X 1 PANAMÁ AMISTOSO 17/06/2018 BRASIL 1 X 1 SUÍÇA COPA DO MUNDO 14/11/2017 BRASIL 0 X 0 INGLATERRA AMISTOSO 05/10/2017 BRASIL 0 X 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS 05/09/2017 BRASIL 1 X 1 COLÔMBIA ELIMINATÓRIAS

DERROTAS

DIA JOGO COMPETIÇÃO 10/07/2021 ARGENTINA 1 X 0 BRASIL COPA AMÉRICA 16/11/2019 BRASIL 0 X 1 ARGENTINA AMISTOSO 11/09/2019 BRASIL 0 X 1 PERU AMISTOSO 06/07/2018 BRASIL 1 X 2 BÉLGICA COPA DO MUNDO 2018 09/06/2017 BRASIL 0 X 1 ARGENTINA AMISTOSO

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS JOGOS EM QUE SOFREU GOLS JOGOS EM QUE NÃO SOFREU GOLS 166 27 139 25 51