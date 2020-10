Copa Sul-Americana 2020: Artilheiros, garçons e tabela de jogos

Gilberto, Brenner, Cano? Separamos os números dessa e da última edição da Sul-Americana pra deixar você por dentro de tudo

A aos poucos vai caminhando para sua reta final. Até o momento, , e são os brasileiros que ainda estão na briga pelo título, e pela artilharia da competição.

Nomes como Gilberto, Brenner e Cano estão entre os favoritos para levar o prêmio de goleador máximo do torneio, mas outros matadores como Rodrigo Holgado, Nicolás Orsini e Luciano Nequecaur prometem endurecer a disputa.

E já que qualquer artilheiro precisa de bons passes para marcar gols, você também pode ver aqui a lista dos jogadores com mais assistências na competição.

Confira abaixo quais são os principais goleadores e garçons desta edição da Copa Sul-Americana.

Artilharia – Copa Sul-Americana 2020

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Gilberto Bahia 3 2 =1 Rodrigo Holgado Audax Italiano 3 3 3 Luciano Nequecaur Fénix 2 1 =3 Facundo Waller Plaza Colonia 2 1 =3 Brenner São Paulo 2 1 =3 Nicolás Royón Nacional Potosí 2 2 =3 Richard Blanco Mineros 2 2 =3 Vladimir Hernández 2 2 =3 Élber Bahia 2 2 =3 Facundo Barceló 2 2 =3 Dionisio Pérez - URU 2 2 =3 José Sand Lanús 2 2 =3 Bruno Correa Montevideo 2 3 =3 Nicolás Orsini Lanús 2 3 =3 Juan Manuel Olivera River Plate 2 3 =3 Sánchez Sotelo Huachipato 2 3 =3 Agustín Palavecino 2 3

Assistências – Copa Sul-Americana 2020

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Nicolás Rodríguez River Plate - URU 4 3 2 Bruno Correa Liverpool Montevideo 3 3 3 Brayan Palmezano Huachipato 2 3 =3 Luciano São Paulo 2 1 =3 Joe Abrigo Coquimbo Unido 2 2 =3 Carlos Lizarazo Deportivo Cali 2 3 =3 Nicolás Fernández Fénix 2 3 =3 Agustín Palavecino Deportivo Cali 2 3

*Números atualizados em 29 de outubro de 2020, às 12h (de Brasília).

Copa Sul-Americana 2019: quem foi o artilheiro?

(Foto: Independiente)

A artilharia de 2019 ficou com Silvio Romero, atacante do Independiente, da , que marcou cinco gols em sete partidas disputadas. Os brasileiros que mais balançaram as redes na competição foram Erik, do , e Vagner Love, do , com quatro tentos cada.

Copa Sul-Americana 2019: quem foi o líder de assistências?

(Foto: Getty Images)

O grande garçom da Copa Sul-Americana em 2019 foi Cristian Pellerano, do , campeão do torneio, com cinco assistências em 11 partidas. O segundo colocado também foi do time equatoriano, Alejandro Cabeza, com quatro cinco passes decisivos.

Copa Sul-Americana 2020: tabela de jogos

