SBT vai passar a Sul-Americana 2020 na TV aberta?

Três brasileiros disputam a segunda fase da competição continental: Bahia, São Paulo e Vasco; saiba onde assistir cada jogo

Depois de oito meses, a Copa Sul-Americana volta a ser disputada. Três equipes brasileiras estão vivas na segunda fase da competição: o enfrenta o , terá o Lanús como rival e o encara o Caracas.

Mesmo sendo a segunda principal competição de clubes no continente, a competição não terá transmissão na TV aberta. Até o momento, nenhuma emissora se acertou com a Conmebol para exibir as partidas para o . Assim, somente a Conmebol TV, canal pay-per-view da entidade, pode exibir o torneio.

O SBT estava próximo de um acerto, como noticiado por Terra e Uol. No entanto, até o momento a emissora de Silvio não chegou a um acordo com a Conmebol. O relacionamento entre as partes é bom e o SBT é a nova casa da Libertadores na TV aberta brasileira.

A emissora paulista se interessou no torneio após a queda do São Paulo na Libertadores. Com a terceira posição no seu grupo, o Tricolor se classificou para a Sul-Americana e já nesta quarta-feira, 28, contra o Lanús, fora de casa, e o SBT tinha interesse em já exibir este duelo - assim como o jogo do Vasco contra o Melgar, em São Januário. Porém, sem acordo, os jogos serão exibidos apenas na Conmebol TV.

Outra emissora de TV aberta que também se interessou pela foi a RedeTV!. Assim como o SBT, a emissora de Osasco já vem negociando com a Conmebol há cerca de duas semana, mas não houve acerto até agora.

A Conmebol TV tem conteúdo produzido pelo Bandsports e só está disponível para duas operadoras do país: Net/Claro e Sky. O serviço custa R$ 39,90 por mês. Além dos duelos envolvendo as equipes brasileiras, o canal exibirá todos os demais jogos da competição.

Confira os duelos de ida das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana:

28 de outubro: Lanús x São Paulo, às 19h15 (de Brasília)

28 de outubro: Vasco x Caracas, às 21h30 (de Brasília)

29 de outubro: Melgar x Bahia, às 21h30 (de Brasília).