Onde assistir à Sul-Americana 2020: quem vai passar o torneio?

A segunda fase da competição está prestes a começar; saiba como acompanhar os jogos ao vivo

Prestes a dar o pontapé na segunda fase, a ainda vive uma indefinição quanto às transmissões para o . Por enquanto apenas o canal da Conmebol é quem tem os direitos, mas a briga de emissoras de TV aberta se intensifica nos bastidores.

Às vésperas da estreia do e de e voltarem à campo pela Sul-Americana, o torneio segue sem transmissão da TV aberta enquanto SBT e Rede TV! disputam a compra dos direitos.

Segundo o portal Terra, as duas emissoras já estão negociando com a Conmebol pela compra dos direitos de transmissão há mais de duas semanas, além de Band e Rede Globo terem demonstrado interesse. Desde a confirmação da participação do São Paulo no triênio, as conversas aumentam.

O SBT, que há pouco comprou o pacote da Libertadores, tem, no momento, uma pequena vantagem em relação à Rede TV!, justamente pela transmissão do outro torneio, que tem agradado a Conmebol, especialmente pelo forma com que trata os patrocinadores.

⚽🏆 A tabela da Segunda Fase da #SulAmericana, que recomeça na próxima terça-feira!



🇧🇷 @ECBahia, @SaoPauloFC e @VascodaGama são os brasileiros que seguem na busca pela #GrandeConquista. pic.twitter.com/W7hNT7gdYK — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) October 24, 2020

A ideia das duas emissora é que o negócio seja fechado ainda antes da estreia do Tricolor paulista na competição, que acontece nesta quarta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), contra o Lanús, da . Mas, mesmo que isso não aconteça, as conversas devem continuar para o jogo da volta ou oitavas de final caso as equipes brasileiras continuem na competição.

Onde assistir a Copa Sul-Americana 2020?

Enquanto nenhum acerto é feito para a transmissão na TV aberta, a Sul-Americana será transmitida apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports.

O canal está disponível para assinatura apenas nas operadoras Net/Claro e Sky, e também transmite algumas partidas válidas pela Libertadores.

O torneio vai começar agora sua segunda fase, quando começam os mata-matas, em partidas de ida e volta. Os brasileiros ainda vivos na competição são o São Paulo (que enfrenta o Lanús-ARG), o Vasco (que duela contra o Caracas-VEN) e o Bahia (que pega o -PER).