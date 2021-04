SBT encaminha acerto para transmissão da Copa América

Emissora deve ser a única a ter direitos de exibição do torneio no Brasil

O SBT está há detalhes da compra dos direitos de transmissão da Copa América 2021. A emissora encaminhou acordo com a empresa japonesa Dentsu (responsável pela transmissão) e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para substituir a Globo e ser o canal oficial do torneio no Brasil.

Disputada entre junho e julho na Argentina e na Colômbia, a competição tem a Seleção Brasileira como a atual campeã. O contrato permitiria a exibição de jogos do time de Tite e das fases finais da Copa América.

(Foto: Getty Images)

O acordo, conforme apurou Gabriel Vaquer, colunista do portal UOL, teria valor de US$ 8 milhões (R$ 45,7 milhões) e incluiria transmissão por TV por assinatura e streaming. Recentemente, o SBT também acertou os jogos da Copa Libertadores até 2022.

Com estreia marcada para o dia 14 de junho, contra a Venezuela, em Medellín, o Brasil também enfrentará, pela fase de grupos Peru, Colômbia e Equador. A expectativa da Conmebol é vacinar contra o Covid-19 todos os envolvidos no torneio.