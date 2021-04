O que a Conmebol pretende fazer com 50 mil doses de vacina contra Covid-19?

Entidade recebeu vacinas de laboratório chinês e utilizará nos jogadores que disputam a Copa América e a Libertadores

Na manhã desta terça-feira (13), a Conmebol comunicou, por meio de nota oficial, que repassará à jogadores que disputarão a Copa América e também de equipes da Libertadores masculina e feminina doces de vacina para Covid-19 recebidas pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. 50.000 doses serão disponibilizadas os atletas, além de profissionais (árbitros e comissão técnica) envolvidos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“É a melhor notícia que a família do futebol sul-americano poderia receber. Este é um grande passo para derrotar a pandemia Covid-19, mas de forma alguma significa que estamos baixando a guarda. Vamos manter o nosso trabalho responsável, que nos permitiu concluir os nossos torneios com tranquilidade e sem alterar formatos” afirmou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

(Foto: Getty Images)

A Copa América acontecerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, na Argentina e na Colômbia, reunindo dez seleções e deve ser o primeiro momento de imunização. A Libertadores deve vir em seguida, a partir da fase de grupos.

“Os detalhes logísticos e operacionais do processo de vacinação serão devidamente informados pela Conmebol, em coordenação com as Associações Membros”, revelou a Conmebol em outro trecho.

O imunizante doado para a Conmebol é o mesmo produzido pelo Instituto Butantan. A chamada CoronaVac reduz em 50,7% os novos registros de contaminação em uma população vacinada e 83,7% dos casos leves que exigem algum cuidado médico.