São Raimundo x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Em duelo inédito, São Raimundo e Cuiabá se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), no Canarinho, às 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Invicto no Mato-grossense com sete vitórias, o Cuiabá estreia na Copa do Brasil buscando manter o aproveitamento de 100% na temporada, enquanto o São Raimundo realizou três amistosos visando o confronto contra o líder do Campeonato Mato-grossense.

"Eles (Cuiabá) trabalham dentro do campo adversário, isso a gente está trabalhando. A gente respeita muito eles, mas sabemos da forma que a gente pensa futebol e da forma que a gente vai fazer. A gente vem fazendo no dia a dia, trabalhando", afirmou Chiquinho.

Prováveis escalações

São Raimundo: Andre Regly; Clayton, Selson, Bruno Maia e Tico; João Paulo, Antony e João Cardoso; Ygor, Rafael Barros e Jefferson Araújo.

Cuiabá: Walter; Mateusinho, Alan Empereur, Marllon, Rikelme; Denilson, Cappellini, Jonathan Cafu, Fernando; Iury Castilho e Jadson.

Desfalques

São Raimundo

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?