São Paulo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor busca a recuperação no Brasileirão nesta quinta-feira (28); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na noite desta quinta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Vasco DATA Quinta-feira - 28 de novembro LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Sem vencer há quatro jogos (com dois empates e duas vitórias) e ocupando a sexta posição, o São Paulo mira a vaga direta na Copa Libertadores, uma vez que o G-4 virou G-5 com o título do na Liberta.

O técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno de Pablo, que cumpriu suspensão na última rodada no empate com o Ceará em 1 a 1.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Liziero; Antony, Dani Alves e Pablo

VASCO

Na 11ª posição, com 44 pontos, o Vasco entra em campo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que realizou uma raspagem para a retirada de um tumor no nariz.

A novidade para o confronto deve ser o retorno de Henrique, que se recuperou de uma lesão nos adutores da coxa direita.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Winck, Castán, Henriquez, Pikachu; Raúl, Guarín, Bruno Gomes; Rossi Ribamar e Marrony

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES