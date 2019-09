Brasileirão 2019: As probabilidades para título, vaga à Libertadores e rebaixamento

Quais são as chances de cada time ser campeão ou de ser rebaixado na Série A em 2019? Confira os números

O primeiro turno vai chegando ao fim, e o Campeonato Brasileiro de 2019 vai se consolidando como uma das edições mais disputadas nos últimos anos. As mudanças na briga pela liderança e classificação à mudam a cada rodada enquanto, na outra extremidade, outro grupo de times luta contra o famigerado Z-4 e a ameaça da queda à do ano que vem.

Desta forma, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estima a probabilidade de cada clube na briga por título, Libertadores e rebaixamento, em números que vão sendo atualizados ao final de cada rodada. O setor especializado em estatísticas do futebol realiza os estudos desde 2005 pensando nos apaixonados pelo esporte.

Mas então, qual é a chance do seu time do coração na briga pelo objetivo deste ano no Brasileirão? Confira!

QUE TIME TEM MAIS CHANCES DE TÍTULO?

Líder do Brasileirão há duas rodadas, o , obviamente, tem a maior probabilidade de colocar as mãos no troféu do principal torneio nacional. A equipe carioca soma 42,4%.



Em segundo e com os mesmos 36 pontos que o Flamengo, o é detentor de 27,7% de probabilidade de conquistar o título. O , em 3º lugar com os mesmos 31 pontos que o 4º, o , tem 8,2% de chances ser campeão. O soma 7,6%.

Líder do campeonato durante a maior parte, o , em 5º lugar, agora tem 6,1% de chances de conquistar o bicampeonato brasileiro.

POSIÇÃO TIME PROBABILIDADE DE TÍTULO 1º FLAMENGO 42,4% 2º SANTOS 27,7% 3º CORINTHIANS 8,2% 4º SÃO PAULO 7,6% 5º PALMEIRAS 6,1%

CHANCES DE SE CLASSIFICAR À LIBERTADORES

Enquanto a briga por título segue distante para alguns clubes a disputa por uma vaga na Libertadores se torna o principal objetivo. , , , -PR, e sonham em jogar o maior torneio da América do Sul na próxima temporada.

Apesar de o Bahia está atrás no Internacional na tabela, a equipe chega 41,2% de chances comparado com os 36,6% do . O Atlético-MG com 36,2% vem logo depois seguido do com 29,2% de probabilidade de jogar a Libertadores 2020.

Com percentual menor, porém com estimativas positivas, Botafogo com 16,5% e Grêmio, semifinalista da atual temporada da Libertadores, com 13,1%, ainda podem sonhar com a possibilidade de participar da competição na temporada seguinte através da classificação nacional (sendo que o Tricolor também pode encaminhar vaga pela Copa do , competição na qual também está nas semis).

Além dos clubes que brigam pelo título do Brasileirão e, consequentemente, a vaga na Libertadores, , , Ceará e somam pouco mais de 7% cada.

POSIÇÃO TIME PROBABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO 1º FLAMENGO 94,9% 2º SANTOS 91,0% 3º CORINTHIANS 72,6% 4º SÃO PAULO 69,2% 5º PALMEIRAS 65,0% 6º BAHIA 41,2% 7º INTERNACIONAL 36,6% 8º ATLÉTICO-MG 36,2% 9º ATHLETICO-PR 29,2% 10º BOTAFOGO 16,5% 11º GRÊMIO 13,1%

CHANCES DE REBAIXAMENTO

Em último e sem vencer até o momento no campeonato, o Avaí soma 91,6% de chances de ser rebaixado para a Série B. Na zona de rebaixamento, com 76%, com 62,5% e com 61,3% são as equipes com maiores chances queda à segunda divisão do futebol brasileiro em 2020.



Logo depois, o que esteve um tempo no Z4, soma 27,8% de possibilidade de jogar a segunda divisão. Com pouco mais de 15%, Vasco, Ceará e Fortaleza fecham a lista com as equipes com alto percentual de disputar a Série B 2020.