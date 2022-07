São Paulo x Universidad Católica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV

O São Paulo recebe a Universidad Católica nesta quinta-feira (29), no Morumbi, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Tricolor entra em campo nesta quinta com a vantagem de poder empatar, ou ainda perder por até um gol de diferença para avançar. O time terá o apoio de mais de 30 mil torcedores no Morumbi.

Expulsos no jogo de ida, Calleri, Igor Vinícius e Nestor são desfalques no São Paulo. Assim, o técnico Rogério Ceni se vê obrigado e a realizar alterações na equipe titular.

Do outro lado, a Universidad Católica tem a dura missão de vencer o rival por três gols a mais, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Diego, Miranda, Léo, Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, Pablo Maia, Patrick, Rigoni e Luciano.

Possível escalação do Universidad Católica: Pérez, Vuruaga, González, Cuevas, Isla, Aued, Núñez, Saavedra, Parto, Fuenzalida e Zampedri.

Desfalques da partida

São Paulo:

Igor Vinícius, Nestor e Calleri: suspensos.

Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Caio e Luan: departamento médico.

Universidad Católica:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Paulo x Universidad Católica DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 2 São Paulo Brasileirão 3 de julho de 2022 Universidad Católica 2 x 4 São Paulo Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 10 de julho de 2022 18h (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Universidad Católica

JOGO CAMPEONATO DATA Univ. Católica 2 x 0 Coquimbo Campeonato Chileno 3 de julho de 2022 Univ. Católica 2 x 4 São Paulo Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Unión Española x Univ. Católica Campeonato Chileno 11 de julho de 2022 19h (de Brasília) Curicó x Univ. Católica Campeonato Chileno 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

