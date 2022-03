São Paulo x São Bernardo: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

Com mais de 26 mil ingressos vendidos, a bola vai rolar para São Paulo x São Bernardo nesta terça-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em caso de empate, a classificação à semifinal será decidida nos pênaltis.

O Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 23 pontos (sete vitórias, dois empates e três derrotas), enquanto o São Bernardo ficou em segundo lugar, com 16 pontos (quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas). Aproveitamento de 44,4%.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo no Morumbi, o lateral Rafinha descartou o favoritismo para o lado do São Paulo e avisou que a equipe está com os "pés no chão".

"Temos que encarar com toda a seriedade do mundo, mas jogamos em casa. Temos que entrar com tudo. Agora é mata-mata, não tem esse favoritismo. A gente sabe dos times maiores, que jogam há mais tempo. Mas nosso pensamento é o São Bernardo, contra eles temos que impor nosso ritmo", afirmou o jogador.

Após poupar o time na vitória sobre o Botafogo-SP por 2 a 1 na última rodada, o técnico Rogério Ceni terá os retornos de Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Jandrei e Rafinha.

Gabriel Sara, com entorse no tornozelo, está fora, assim como Arboleda, com a seleção equatoriana.

Já o São Bernardo segue sem contar com Gionnotti e Gabriel Inocêncio, lesionados, enquanto o zagueiro Ligger, com desconforto na coxa, é tratado como dúvida.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes (Marquinhos); Eder e Calleri.

Possível escalação do São Bernardo: Alex Alves; Matheus Salustiano, Joílson e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Silvinho, Paulinho Moccelin e Davó.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara: lesionado

Arboleda: seleção equatoriana

SÃO BERNARDO:

Gionnotti e Gabriel Inocêncio: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabrini Bevilaqua

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São Paulo x São Bernardo desta terça-feira será transmitido ao vivo pelo Estádio TNT Sports e pelo HBO Max,na internet - cliqueAQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.