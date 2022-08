São Paulo x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (14), no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (apenas para SP), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão após quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos.

Para o confronto em casa, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Pablo Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 30 pontos, vem de derrota para o Atlético-GO na última rodada.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com Natan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo,

Em 48 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 24 vitórias, contra 12 do RB Bragantino, além de 12 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodriguinho, Igor Gomes, Galoppo e Patrick; Marcos Guilherme e Nikão.

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ramon e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Hurtado e Helinho.

Desfalques da partida

São Paulo:

Pablo Maia: suspenso (terceiro cartão amarelo).

RB Bragantino:

Natan: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Alerrandro: lesionado.

Quando é?

JOGO São Paulo x RB Bragantino DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 2 Flamengo Brasileirão 7 de agosto de 2022 Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa Sul-Americana 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x São Paulo Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 21h (de Brasília) Santos x São Paulo Brasileirão 21 de agosto de 2022 18h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Juventude Brasileirão 31 de julho de 2022 Atlético-GO 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2022

Próximas partidas