São Paulo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

São Paulo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do Paulistão no Youtube, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Botafogo-SP DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado, no Morumbi.

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

MAIS INFORMAÇÕES

Garantido em primeiro lugar do Grupo B com 20 pontos, o São Paulo entra em campo já sabendo quem será o rival nas quartas de final: o São Bernardo. O jogo será disputado na próxima quarta-feira (23).

Preparação concluída. Tudo pronto para mais um jogo importante no Morumbi 👇



🆚 Botafogo (SP)

🗓 19/03 (sábado)

⏰ 16h#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/N5XLRZcZTa — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 18, 2022

Do outro lado, o Botafogo-SP aparece na vice-liderança do Grupo C, com 18 pontos, e precisa torcer por um tropeço do Ituano diante da Ponte Preta para garantir a classificação para a próxima fase do Paulistão.

Caso não avance, o Pantera deve disputar o Troféu do Interior antes da estreia na Série C 2022.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 x 3 São Paulo Paulistão 13 de março de 2022 São Paulo 2 x 0 Manaus Copa do Brasil 17 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x São Bernardo Paulistão 23 de março de 2022 A definir São Paulo x Athletico-PR Paulistão 10 de abril de 2022 A definir

Botafogo-SP

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Botafogo-SP Paulistão 6 de março de 2022 Botafogo-SP 2 x 1 Novorizontino Paulistão 13 de março de 2022

Próximas partidas