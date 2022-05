São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Brasileiro feminino 2022

Jogo acontece nesta segunda-feira (30), pela décima rodada do Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (30), em Cotia, a partir das 17h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Atlético-MG DATA Segunda-feira, 30 de maio de 2022 LOCAL Estádio Marcelo Portugal - Cotia, SP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira, em Cotia.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Santos por 2 a 1 na última rodada, o São Paulo volta a campo em busca da recuperação para se manter na parte de cima da tabela. Atualmente, soma 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas nos primeiros nove jogos.

Do outro lado, o Atlético-MG, com 13 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate. Fora da zona de classificação, a equipe mineira só pensa nos três pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 RB Bragantino Brasileiro feminino 1 de maio de 2022 Santos 2 x 1 São Paulo Brasileiro feminino 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRESSPOM x São Paulo Brasileiro feminino 5 de junho de 2022 15h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileiro feminino 12 de junho de 2022 11h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Santos Brasileiro feminino 3 de maio de 2022 São José 0 x 0 Atlético-MG Brasileiro feminino 14 de maio de 2022

Próximas partidas