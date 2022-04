Brasileirão feminino: as artilheiras e líderes de assistências da temporada 2022

Depois de uma eletrizante temporada 2021, o Campeonato Brasileiro feminino está de volta! Reunindo as melhores equipes do país na modalidade, a Série A1 promete grandes emoções e muitos gols com algumas das grandes jogadoras brasileiras da atualidade.

Repleto de bons times e com jogadoras excepcionais entrando em campo, o Brasileirão feminino 2022 já está com a bola rolando. São 16 equipes disputando a glória nacional, enquanto as atletas disputam um campeonato à parte, sobre quem mais faz gols e quem será a maior "assistente" da competição.

Reunindo nomes como Cristiane, Gabi Zanotti, Bia Zaneratto e outras é difícil pensar em um Brasileirão com poucos gols em 2022 e, por isso, a GOAL te ajuda na contagem, trazendo aqui os números das principais goleadoras e assistentes da edição. Veja as listas aqui!

Artilharia - Brasileirão feminino 2022

POS. JOGADORA CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Cristiane Santos 8 7 2 Gabi Zanotti Corinthians 4 4 =2 Patrícia Sochor Palmeiras 4 7 =2 Rafa Travalão São Paulo 4 6 =2 Ana Carla Santos 4 7 =2 Fabiola Sandoval Avaí/Kindermann 4 5 =2 Bia Zaneratto Palmeiras 4 7

Passes para gols - Brasileirão feminino 2022

POS. JOGADORA CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Duda Internacional 6 7 2 Micaelly São Paulo 3 6 =2 Mariana Neiva Cruzeiro 3 7 =2 Cristiane Santos 3 7 =2 Vilma Avaí/Kindermann 3 7

*Atualizada em 25 de abril de 2022, às 20h17 (de Brasília)

Brasileirão feminino 2021: quem foi a artilheira?

Fabio Menotti/Palmeiras

A grande goleadora do Campeonato Brasileiro feminino de 2021 foi a atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras. Mesmo com apenas 15 jogos disputados - ela deixou a equipe antes do mata-mata -, a jogadora do Plameiras marcou 13 vezes.

A vice artilharia ficou dividida entre duas jogadoras: Duda, do São Paulo, e Vic Albuquerque, campeã pelo Corinthians. Cada uma delas marcou 10 vezes, em 16 e 19 jogos, respectivamente.

Brasileirão feminino 2021: quem foi líder em assistências?

Além de artilheira, Bia Zaneratto também foi a maior assitente da última edição do Campeonato Brasileiro. Ele ajudou suas companehiras de Palmeiras em oito ocasiões.

Victoria Albuquerque, do Corinthians, dividiu a vice-colocação também neste, mas desta vez com Julia Bianchi, também do Palmeiras. Foram sete assistências para cada uma.