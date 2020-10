São Paulo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cada vez mais pressionado, o São Paulo de Fernando Diniz só pensa na vitória contra o nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado do e da , o São Paulo do técnico Fernando Diniz entra em campo bastante pressionado e questionado.

Precisando dar uma resposta imediata após empatar com o na última rodada, o Tricolor pode acabar promovendo algumas mudanças na equipe titular.

O zagueiro Bruno Alves, pode aparecer no time, assim como o volante Luan. Já Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Já o Atlético-GO, que vem de dois empates seguidos, terá quatro desfalques: Jean e Felipe, por questões contratuais, além de João Victor e Edson, suspensos.

Por outro lado, o técnico Vagner Mancini terá o retorno de Dudu, na lateral-direita..

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo (Bruno Alves) e Reinaldo; Tchê Tchê (Luan), Daniel Alves e Gabriel Sara; Igor Gomes, Brenner (Vitor Bueno) e Pablo.

Provável escalação do Atlético-GO:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 São Paulo Copa Libertadores 30 de setembro de 2020 Coritiba 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 19h (de Brasília) x São Paulo Copa do 14 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 1 de outubro de 2020 Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas