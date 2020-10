São Paulo sofre na defesa mais uma vez, e Diniz é cobrado por mudanças

Tricolor empatou por 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira no décimo jogo seguido em que foi vazado na temporada 2020

Que o técnico Fernando Diniz está pressionado no não é novidade. Mas se tem uma coisa que está irritando o torcedor tricolor nos últimos jogos é o desempenho defensivo da equipe.

Ao empatar por 1 a 1 com o , neste domingo, no Couto Pereira, o time paulista amargou o décimo jogo seguido sendo vazado pelo menos uma vez pelo adversário (foram 18 gols sofridos no período).

Em comum em todos estes compromissos foi a escalação de Diego Costa e Léo como a dupla de zaga titular da equipe de Diniz.

Ambos ganharam as vagas juntos, após a vexatória queda no Campeonato Paulista diante do Mirassol, e a mudança até funcionou num primeiro momento. Mas as últimas partidas já mostram que talvez seja a hora de novas mudanças no setor.

A torcida pressiona principalmente pela entrada de Bruno Alves. Ele formava dupla titular com Arboleda, mas, diferentemente do equatoriano (um dos alvos dos protestos no CT no último sábado), não está em baixa.

A insatisfação com a atual dupla titular é tamanha que Bruno Alves foi eleito o melhor em campo contra o Coritiba sem nem ter entrado em campo - tricolores usaram a votação da TV Globo, que transmitiu a partida, para protestar.

BRUNO ALVES CRAQUE DO JOGO ESTANDO NO BANCO KKKKKKKKKKKKKKKKKKK EU AMO ESSA TORCIDA — LARANJO DO SÃO PAULO 🤡 (@laranjospfc) October 4, 2020

Parabéns a quem votou Bruno Alves como melhor da partida em Curitiba. De verdade! Protesto inteligente!!! — Daniel Perrone ♔ (@danielperrone) October 4, 2020

Porém, provavelmente para insatisfação de muitos torcedores, Fernando Diniz poupou o setor defensivo de críticas na entrevista após o empate na capital paranaense e deu a entender que não deve fazer alterações no setor.

"O sistema defensivo se comportou mal? Hoje (domingo) acho que não, contra o eu acho que sim, principalmente no primeiro tempo. Mas no jogo de hoje foi uma bola no gol, de falta, contra o Inter também uma só no gol. Quando jogou Bruno e Arboleda a gente tomou três do e do . Não é só a defesa, o sistema inteiro tem que trabalhar bem", afirmou.

"Hoje tivemos solidez na defesa, o Coritiba ofereceu muito pouco perigo, assim como contra o e o Inter. Precisamos do resultado. Tomar gol incomoda todos nós, estamos trabalhando com isso, mas não é justo porque dois jogadores mudaram, parou de tomar gol. A gente tem que funcionar bem, o time se portou bem defensivamente hoje", completou o treinador.

Além de protestar nas redes e até em enquetes virtuais, resta ao torcedor tricolor torcer para que a equipe enfim não tenha as redes balançadas na próxima quarta-feira, quando o São Paulo volta a campo para medir forças contra o no Morumbi.