São Paulo x Tolima ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais d Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela quinta rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Tolima na noite desta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o São Paulo terá o apoio em massa de sua torcida para defender a liderança do grupo, com 10 pontos. O Tricolor contará com os retornos de Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. No entanto, o técnico Dorival Júnior tem dúvidas sobre escalar Luciano e Calleri entre os titulares.

"Temos que ter uma equipe forte no meio de semana em uma partida que pode nos dar a classificação e será um jogo decisivo e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Sul-Americana", disse o comandante Tricolor.

Já o Tolima é o terceiro colocado da chave, com 5 pontos, e sabe que precisa ganhar para seguir com chances, mesmo que mínimas, de classificação.

Escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Rodriguinho (Alisson); Luciano e Calleri (Marcos Paulo).

Tolima: Neto Volpi (Vargas); Riascos, Arboleda, Cuenú e Hernández; Ríos e Nieto; Arango, Guzmán e Lucumí; Herazo.

Desfalques

São Paulo

Jandrei, Ferraresi, Galoppo, Moreira, Talles Costa, Erison, André Anderson e Welington estão no departamento médico.

Tolima

Trujillo está lesionado.

Quando é?