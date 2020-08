São Paulo sem Alexandre Pato? Como o time de Fernando Diniz muda para o Brasileiro?

Pressionado, Fernando Diniz testa o Tricolor com Liziero e em nova formação para enfrentar o Goiás

Após a eliminação no Campeonato Paulista diante do Mirassol, o pode iniciar o Brasileirão com mudanças no time titular. Fernando Diniz está testando alternativas para o duelo contra o , no próximo domingo, 9 de agosto.

A principal alteração em relação ao time do deve ser a entrada de Igor Liziero no lugar de Alexandre Pato. O treinador do São Paulo, pressionado por bons resultados, testou esta alternativa ao longo da semana, nos treinamentos que o time está realizando em Cotia, onde está concentrado.

Caso a entrada de Liziero se confirme, Pablo atuará como centroavante, sua posição favorita. O camisa 9 tricolor atuou como ponta pela direita nos últimos jogos, onde atuava Antony, que já é jogador do . Pablo é o principal destaque são paulino desde a volta do futebol, com três gols e uma assistência em dois jogos.

Outra alternativa que Diniz pode utilizar é utilizar outro esquema tático, entrando em campo com um 4-4-2. Neste modelo de jogo, Liziero jogaria aberta na esquerda, com Tchê Tchê e Dani Alves centralizados e revezando na tarefa de inicar a construção de jogadas, e Igor Gomes aberto pela direita. Pablo e Vitor Bueno seriam os atacantes.

Goiás e São Paulo se enfrentam na primeira rodada do Brasileirão no estádio Hailé Pinheiro. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no domingo, 9. Aqui na Goal, você pode acompanhar o Tempo Real da partida.