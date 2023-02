São Paulo x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico San-São na área! No Morumbi, o São Paulo recebe o Santos na noite deste domingo (12), às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max e do Estádio TNT Sports, no streaming

O São Paulo tenta se recuperar na competição, já que vem de derrota no jogo passado. A novidade no Tricolor fica por conta de Calleri, que treinou normalmente e deve iniciar entre os titulares, já que Erison se lesionou. Desta forma, o atacante se juntou a uma série de outros que estão no departamento médico.

Do outro lado, o Santos respirou aliviado com a vitória sobre o São Bento, quebrando um jejum de cinco jogos. No entanto, o Peixe sabe que precisa somar mais pontos para se distanciar da possibilidade de rebaixamento. O Alvinegro é o terceiro colocado do grupo A, com 9 pontos. Ruiz, Lucas Lima e Joaquim foram inscritos na competição e aguardam pela estreia.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo: Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Méndez, Nestor e Luciano; David, Wellington Rato e Calleri.

Escalação do provável Santos: João Paulo, João Lucas (Nathan), Maicon (Joaquim), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Ivonei; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, Igor Vinicius, Moreira, Nahuel Ferraresi, Arboleda, Erison, Andrés Anderson e Caio continuam no departamento médico.

Santos

Sandry está suspenso.

Quando é?