São Paulo no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Tricolor para a próxima temporada

A temporada 2018 para o São Paulo acabou com a equipe na quinta posição no Brasileirão. Agora, a diretoria volta suas atenções para reforçar o elenco para 2019, quando o Tricolor já terá logo de cara a disputa da fase prévia da Copa Libertadores da América.

Além da Libertadores, o Sao Paulo disputará ainda pelo menos outras três competições oficiais: Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. Em busca de reforços, a diretoria do clube do Morumbi começa a montar o elenco para 2019.

Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube e as negociações de contratações e saídas em andamento.

Quais as prioridades para 2019?



Segundo volante: Com a queda de desempenho de Jucilei na reta final da temporada e a possibilidade ainda de o camisa 8 ser negociado, o São Paulo está atrás de um jogador da posição que tenha qualidade para sair jogando.

Meia: O São Paulo busca um meia para disputar posição, fazer rodízio ou até mesmo atuar junto com Nenê. A ideia é ter mais uma opção, além do jovem Shaylon até por conta da desgastante temporada que o time terá em 2019.

Ponta: O clube do Morumbi também quer um ponta por conta da grave lesão de Rojas e, principalmente, pela queda de desempenho quando não teve à disposição Everton por lesão.

Centroavante: O mesmo caso de Nenê vale para Diego Souza. Além disso, Tréllez e o jovem Brenner ainda não conseguiram se firmar.

Quem chega?



Negócio fechado! Igor Vinicius: O lateral-direito que disputou a Série B com a camisa da Ponte Preta, assinou contrato de empréstimo por um ano.

Negócio fechado! Léo Pelé: O lateral-esquerdo do Fluminense, que disputou o Campeonato Brasileiro deste ano pelo Bahia, assinou contrato com o Tricolor por quatro temporadas.

Em andamento! Willian Arão: O São Paulo segue em negociações para tentar contratar o volante. O Tricolor, porém, sofre a concorrência de outras equipes e do próprio Flamengo, que ainda não definiu se vai querer seguir com o jogador.

Interesse! Marcos Caicedo: Segundo a imprensa equatoriana, o atacante de 27 anos, do Barcelona de Guayaquil, interessa ao São Paulo.

Quem sai?



De saída! Auro: O Toronto, do Canadá, deve exercer a prioridade de compra do jogador que tem valor fixado em 600 mil euros.

De saída! Rodrigo Caio: Como adiantado pela Goal Brasil, o zagueiro quer mudar de ares em 2019. O Tricolor aguarda propostas para fazer negócio.

De saída! Sidão: Alvo da torcida, o goleiro que perdeu espaço na parte final da temporada, está negociando com o Goiás.

De saída! Edimar: O lateral-esquerdo também pode deixar o São Paulo e ir para o Goiás.

Pode sair! Jucilei: O volante terminou o ano em baixa e tem o futuro indefinido no Tricolor.

Situações dos emprestados

Retornos: O São Paulo tem uma lista extensa de atletas que voltam de empréstimo já em janeiro: os zagueiros Rony e Lucas Kal, os meias Pedro Augusto, Thomaz, Jonatan Gomez e os atacantes Maicosuel e Joanderson. Nenhum deles, porém, deve ser aproveitado em 2019.