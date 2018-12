São Paulo oficializa contratação de Pablo em negócio de R$ 26 milhões

Cobiçado também por Flamengo e Palmeiras, atacante deixa o Athletico Paranaense para se juntar ao Tricolor Paulista

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (19), a contratação do jogador Pablo, por quatro temporadas. O time paulista desembolsou a quantia de sete milhões de euros (cerca de R$ 26,5 milhões) para contar com o atacante no elenco.

Pablo escolhe o São Paulo e assina contrato válido até o fim de 2022. https://t.co/6VaMBUT1Nc pic.twitter.com/K3KTMFBSIP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 19 de dezembro de 2018

Destaque do Atlético-PR na conquista do título da Sul-Americana 2018, o atleta de 26 anos despertou interesse de Flamengo e Palmeiras, mas preferiu se juntar ao tricolor. Em entrevista ao site do São Paulo Pablo revelou que o time paulista era prioridade entre as negociações no mercado de transferência. Escolha dos editores Análise: com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Corinthians no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Qual será a premiação distribuída na Copa Libertadores 2019?

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

“Fico arrepiado só de pensar que vou jogar no São Paulo. Iniciamos as conversas já faz algum tempo, o São Paulo sempre foi minha primeira opção pelo projeto que me foi apresentado, pela história do clube. É uma alegria enorme, pela história, por tudo o que o clube representa”, disse.

O atacante viajará com a delegação da equipe para os Estados Unidos, onde será disputada a Florida Cup 2018.