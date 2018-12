Sidão deixa o São Paulo e fecha com o Goiás por duas temporadas

O goleiro atuou como titular em 46 jogos do Brasileirão pelo Tricolor paulista

O goleiro Sidão acertou com o Goiás por duas temporadas a partir de 2019. Ele defendeu o São Paulo neste ano, e não estava mais jogando como titular no final do segundo turno do Brasileirão.

A apresentação do jogador está prevista para acontecer no dia 3 de janeiro, em Goiânia, segundo relata o portal Uol. O clube goiano, que acaba de conquistar sua ascensão à Série A, não envolveu outro jogador na transferência, e irá arcar com o salário do goleiro que tinha contrato com o Tricolor paulista até 2019.

Sidão disputou 46 jogos na temporada 2018 e sofreu 37 gols. Apesar de ter sido muito criticado pela torcida, o arqueiro fez a sua melhor temporada dos últimos três anos.

Além de Sidão, o Verdão também contratou o técnico Mauricio Barbieri, que comandou o Flamengo até setembro deste ano. Ele é aguardado em Goiânia a partir do dia 15, quando terá o primeiro contato com a imprensa.