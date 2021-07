São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (4), às 18h15 (de Brasília), no Morumbi, pela nona rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Red Bull Bragantino DATA Domingo, 4 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 18h15. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos conquistados, o São Paulo vem de três empates consecutivos e busca a primeira vitória no Brasileirão.

Com Crespo ainda afastado por Covid-19, o auxiliar Juan Branda, ainda trata como dúvida Luan e Miranda. Ambos serão examinados e, caso não apresentem mais dores, devem ser titulares.

Já o RB Bragantino, na ponta do Brasileiro com 18 pontos, soma cinco vitórias e três empates.

⚽️ Sábado de treino no CT da Barra Funda



Fim da preparação 🔚

🔜 Domingo de @Brasileirao 👇



🆚 Red Bull Bragantino

🏟 Morumbi

⏰ 18h15#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/wCrjsbhLmE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 3, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Natan, Fabrício Bruno e Edimar; Lucas Evangelista, Claudinho e Raul; Artur, Ytalo e Helinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 São Paulo Brasileirão 28 de junho de 2021 Corinthians 0 x 0 São Paulo Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Bahia Brasileirão 11 de julho de 2021 16h (de Brasília)

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 RB Bragantino Brasileirão 29 de junho de 2021 RB Bragantino 0 x 0 Ceará Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas