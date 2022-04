São Paulo pode comprar André Anderson por 3 milhões de euros

O São Paulo anunciou, na tarde da última segunda-feira (11), a contratação de André Anderson, atacante de 22 anos que pertence à Lazio, da Itália. O contrato de empréstimo é até o fim de 2022 e possui uma cláusula com opção de compra de três milhões de euros (R$ 15,16 milhões na cotação atual).

O valor deve ser pago à vista, de acordo com a minuta do contrato firmado entre São Paulo e Lazio. A situação do atleta será avaliada no decorrer da temporada, juntamente com a comissão técnica de Rogério Ceni.

André Anderson terá todo o seu salário pago pelo Tricolor paulista. O jogador é tratado como um nome promissor e que tem condições de ajudar o clube na briga por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Ele chega ao clube também para atender a uma exigência de Rogério Ceni. O treinador pediu contratações para o setor ofensivo ainda nesta janela de transferências e recebeu o jovem de 22 anos, revelado pelo Santos.

Em sua passagem pela Itália, iniciada em 2018, André Anderson defendeu dois clubes: a Lazio e a Salernitana. Na temporada passada, fez 28 jogos pela equipe de Salerno, com cinco gols e três assistências. Na atual temporada, foi utilizado em quatro partidas da Lazio, somando apenas 61 minutos em campo.

A informação sobre o valor da opção de compra de André Anderson foi inicialmente publicada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.