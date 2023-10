São Paulo x Grêmio: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo encara o Grêmio na noite deste sábado (21), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após ser derrotado fora de casa, o São Paulo conta com o apoio de sua torcida para se recuperar no Brasileirão. Em 11º lugar com 35 pontos, o Tricolor quer a vitória para não se ver ameaçado pelas equipes que estão na zona de rebaixamento.

Já o Grêmio foi superado na sua Arena e agora busca a reabilitação longe dos seus domínios. O time de Renato Gaúcho acabou caindo para o quarto lugar, com 44 pontos, e precisa ganhar para não correr o risco de encerrar a rodada fora do G-4.

As equipes já se enfrentaram 95 vezes, com 32 vitórias do Grêmio, 33 do São Paulo, além de 30 empates.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Luciano.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Galdino e Cristaldo; Besozzi e Suárez.

Desfalques

São Paulo

Caio Paulist está suspenso, enquanto Calleri só volta a campo em 2024.

Grêmio

Reinaldo cumpre suspensão, enquanto Nathan e Iturbe estão lesionados.

Quando é?