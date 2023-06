São Paulo já faturou R$ 5,5 milhões e usará bilheteria para pagar atrasados

Tricolor paulista alinhou com o elenco que quitará todo o débito de imagem após o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em 5 de julho

O São Paulo deve até três meses de direitos de imagem ao elenco. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela reportagem. O clube utilizará as receitas de três partidas para quitar a pendência com o grupo de atletas, como soube a GOAL.

As bilheterias dos jogos contra Tolima, pela Copa Sul-Americana, e Palmeiras, pelo Brasileirão, serão destinadas ao pagamento do débito. O Tricolor paulista arrecadou, ao todo, R$ 5.593.839,00. A cúpula espera ainda utilizar a receita da disputa contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, para encerrar a dívida. O duelo será disputado em 5 de julho, no Morumbi.

Há expectativa de embolsar entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões com a bilheteria do jogo diante do Palmeiras. O valor, assim como das outras duas partidas, será totalmente destinado ao pagamento da pendência com o plantel.

A dívida são-paulina com o elenco está avaliada em cerca de R$ 8 milhões — a expectativa é que o débito seja todo quitado até o início de julho, quando o clube disputará a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

A situação já está alinhada com o elenco. Nem todos os atletas recebem direito de imagem, que pode representar até 40% da remuneração. Hoje, o São Paulo não apresenta atrasos salariais, dos valores pagos na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).