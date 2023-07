São Paulo envia proposta para a contratação de James Rodríguez

Tricolor Paulista tenta contratar o meio-campista colombiano até dezembro de 2024

O São Paulo enviou uma proposta pela contratação de James Rodríguez, meia-atacante colombiano que está livre desde abril, quando deixou o Olympiacos, da Grécia, como soube a GOAL. A oferta é por um contrato até dezembro de 2024.

O Tricolor Paulista acredita que é possível chegar a um acerto com o colombiano no mercado da bola sem onerar os cofres do clube. A oferta foi enviada nos últimos dias, e a gestão de Júlio Casares tenta um acordo para pagamento de salário mais bônus por metas estabelecidas no contrato.

O meia-atacante ainda não sinalizou sobre o futuro, mas está disposto a jogar no futebol brasileiro desde que tenha um contrato vantajoso para as próximas temporadas. O atleta só tomará uma decisão depois de conversas com empresários – que conversam com clubes do exterior.

James Rodríguez é tratado como um nome diferenciado pela comissão técnica de Dorival Júnior. O treinador avisou à cúpula que a chegada do jogador seria o suficiente para deixar o clube em condições de disputar títulos na atual temporada.

O colombiano de 32 anos disputou 24 partidas na última temporada europeia, somando 1.549 minutos em campo. No período, ele marcou cinco gols e se responsabilizou por seis assistências. A informação sobre o interesse do São Paulo em James Rodríguez foi inicialmente divulgado pela Rádio Jovem Pan e confirmada pela reportagem da GOAL.