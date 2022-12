São Paulo encaminha acordo com Jhegson Méndez por três temporadas

Clube ainda ajusta últimos detalhes do contrato com o meio-campista de 25 anos. Ele é esperado no Morumbi para fazer exames médicos e assinar vínculo

O São Paulo ajusta os últimos detalhes da contratação de Jhegson Méndez por três temporadas. A negociação está encaminhada, mas ainda requer alguns ajustes, como soube a GOAL. O clube conseguiu superar a barreira financeira para se acertar com o jogador, que tinha salário de US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões) por ano nos Estados Unidos.

O equatoriano de 25 anos é esperado no Morumbi até o início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. A diretoria está otimista com o desfecho positivo das tratativas no mercado da bola.

O meio-campista chega ao Tricolor paulista depois de ficar livre do contrato com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O vínculo do atleta com o clube da Major League Soccer (MLS) se encerra em 31 de dezembro de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, ele está livre para firmar compromisso com outro clube.

Jhegson Méndez chamou a atenção do São Paulo durante a Copa do Mundo 2022, disputada no Qatar. Ele defendeu a seleção equatoriana, terceira colocada do Grupo A, que ainda tinha a equipe anfitriã, Senegal e Holanda.

O meio-campista esteve em campo por 180 minutos na Copa do Mundo — ele foi titular na vitória sobre o Qatar e no empate por 1 a 1 com a Holanda. O volante só se ausentou da derrota para Senegal porque cumpriu suspensão automática após receber dis cartões amarelos.

Em 2022, ele participou de 29 partidas pelo Los Angeles FC. No período, esteve em campo por 828 minutos. Sem gols ou assistências, recebeu quatro cartões amarelos nas competições.

A informação sobre a proximidade do acordo do São Paulo com Jhegson Méndez foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.