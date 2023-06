São José x São Bernardo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São José, do Rio Grande do Sul, e São Bernardo se enfrentam na noite deste domingo (25), às 19h (de Brasília), no Francisco Novelletto, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view e no streaming.

Depois de vencer o Manaus por 4 a 1 na última rodada, o São José quer emplacar mais uma vitória na competição para continuar perseguição do líder Amazonas, que tem 18 pontos. O time do Rio Grande do Sul está na terceira posição, com 15 pontos.

Do outro lado, o São Bernardo, com 16 pontos, na segunda posição, quer se recuperar dos resultados negativos. A equipe vem de derrota para o Floresta por 2 a 0, um empate por 1 a 1 com o Paysandu e outra derrota para o Volta Redonda por 3 a 0.

Prováveis escalações

São José-RS: Fábio; Pabulo Ryan, Lucas Castilho, Jadson; Silas, Karl, Raimundo, Thalys; Alessandro, Kayan e Thayllon. Técnico: Thiago Gomes.

São Bernardo: Alex Alves; Alex Reinaldo, Bruno Azevedo, Matheus Salustiano, Rafael Vaz e Davi Gabriel; Rodrigo Souza, Romisson; Silvinho, João Carlos Ferreira e Alexsandro. Técnico: Márcio Zanardi.

Desfalques

São José-RS

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Bruno Santos, suspenso, é desfalque.

Quando é?